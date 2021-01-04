Время тыквы!

Зимой хочется чего-то яркого и аппетитного. Поэтому мы готовим тыкву! О её пользе много сказано и написано. Семена тыквы — кладезь полезных веществ. Готовьте с нами: это просто и полезно!

Паштет из зелёной гречки и тыквенных семечек

Ингредиенты:

зелёная гречка — 1 стакан,

тыквенные семечки — 1 стакан,

чеснок — 2 небольших зубчика,

соль — по вкусу,

немного горячей воды.

Приготовление:

Гречку и тыквенные семечки промыть и замочить на ночь. Утром снова промыть и поместить в блендер. Добавить чеснок и соль. Взбить. Во время взбивания добавить немного горячей воды, тогда паштет начнёт загустевать. Он получается почти белым. Паштет не хранится, но его можно заморозить. Если у вас небольшая семья, то приготовьте треть от количества, указанного в рецепте.

Приятного аппетита!

По рецепту Натальи Межениной,

центр здоровья «Ягодная Поляна»

Крем «Оранж»

Ингредиенты:

тыква — 2 части,

апельсин — 1 часть,

курага — 1 часть,

немного воды (если потребуется).

Приготовление:

Тыкву запечь (можно кусочками). Курагу промыть, залить кипятком, через 10 – 15 минут воду слить. Апельсин очистить. Все ингредиенты поместить в блендер и взбить. При необходимости можно добавить немного воды. Подавать в прозрачных стаканах или креманках. Можно украсить фруктами или листочками мяты.

По рецепту Алексея Вавилова

Тыквенный суп-пюре

Это хорошая альтернатива классическим бульонам, т. к. крем-суп — среднее между первым и вторым. Он вам понравится, даже если вы не любите тыкву: в пюреобразном виде овощ приобретает другой вкус.

Ингредиенты:

картофель — 4 – 5 шт.,

лук репчатый — 2 шт.,

тыква — 300 – 400 г,

морковь — 2 шт.,

чеснок — 5 зубчиков,

лавровый лист — 3 шт.,

семечки тыквенные — по вкусу,

соль — по вкусу,

зелень для украшения,

гренки/сухарики — по желанию.

Приготовление:

Помыть и начистить овощи. Нарезать их на средние кусочки. Морковь порезать помельче. Лук достаточно разрезать на 4 части.

В кастрюлю с кипящей водой опустить картофель и морковь. Через 10 минут добавить лук, тыкву и лавровый лист. Когда овощи будут почти готовы, вынуть лавровый лист и добавить чеснок (достаточно разрезать зубчик пополам, мельчить не обязательно). Поварить 5 минут. Снять с огня.

Превратить всё в пюре погружным блендером (самый простой способ). Можно пробить в блендере-чаше. Если нет техники, то протереть через сито.

Прокипятить ещё пару минут, выключить огонь. Можно добавить немного вашего любимого ароматного масла. Разлить по тарелкам, украсить зеленью, посыпать подсушенными тыквенными семечками. Можно подавать с сухариками.

Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.