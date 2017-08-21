Что является самым доступным, недорогим и эффективным лекарством при лечении многих заболеваний? Это лекарства из Божьей аптеки — травы. Их бесконечное множество. Каждая из них уникальна. Они растут у нас под ногами и зачастую не нуждаются в особом уходе.

Например, всем нам известная мята. Её заваривают и пьют при расстройствах пищеварения, при болях в животе, вздутии, потере аппетита, нарушенной ферментации, воспалении пищеварительного тракта. Она эффективна при заболеваниях печени, желчных путей и как успокаивающее средство.

Эфирные масла зверобоя действуют успокаивающе на нервную систему, а дубильные вещества — на слизистую оболочку пищеварительного тракта, обладают противовоспалительным действием и уплотняют стенки капилляров. Эта трава также полезна детям при ночном недержании мочи на невротической почве.

Настой зверобоя получают, заливая 2 столовые ложки сухой травы 2 – 3 стаканами кипятка (лучше всего в термосе). Через час настаивания его пьют 3 раза в день как расслабляющее средство после еды, а при приёме за час до еды настой из этой травы стимулирует выделение пищеварительных соков, оказывает мочегонное действие. Его также применяют и наружно, используя для полоскания полости рта и горла.

Ещё одной ценной травой является кипрей. Как свидетельствуют новейшие исследования и наблюдения учёных, это растение обладает большими оздоровительными свойствами в предраковых состояниях простаты и мочевого пузыря.

При лечении пьют настой: чайную ложку сухой травы кипрея мелкоцветного залить стаканом кипятка на 10 – 15 минут, а затем пить, но только два стакана в день: один утром натощак, второй — вечером. Порой уже после одного стакана выпитого настоя кипрея мочеиспускание значительно облегчается.

Ещё одно чудо-растение, это — коровяк лекарственный, или мохнатый. Настой из венчиков цветков применяется в качестве отхаркивающего средства при катаре желудка, геморрое, желтухе и болезнях печени. При гриппе, хрипоте, потере голоса вследствие простуды, при ангине и хронических воспалениях желудка и кишечника применяют настой из цветков коровяка: столовую ложку цветков залить стаканом воды и довести до кипения (не кипятить). Отставить, накрыв, на 15 минут. Пить тёплым 3 раза в день по ½ стакана после еды.

Кормящим грудью женщинам при трещинах сосков полезно увлажнять их морковным соком и прикладывать семена коровяка в порошке.

Ромашка аптечная — универсальное лекарство. Настои и настойки из цветков ромашки употребляются при мигрени и бессоннице, катарах желудка, малярии, женских болезнях, маточных кровотечениях, нарушениях работы кишечника, повышенной возбудимости, зубной боли, воспалениях полости рта и простудах. Компрессы и обмывания настойкой применяют при экземах, гнойниках, язвах, воспалениях век, сыпях, геморрое, а ингаляции настоем — при простудных заболеваниях. Как антисептическое и вяжущее средство трава применяется для компрессов и ванн, рекомендуется также для полоскания волос.

Настой: столовую ложку цветков залить стаканом кипятка, настаивать под крышкой 15 минут. Этот же настой используется для промывания глаз, клизм, компрессов.

Плоды тмина применяют в лечебных целях при атонии кишечника как средство, облегчающее испражнение. Тмин обладает желчегонным действием, усиливает функцию пищеварительных желёз, а также тормозит гнилостные процессы и процессы брожения в кишечнике. Настой из его семян считается ветрогонным; кормящим матерям его дают как молокогонное средство; его применяют и при нарушениях функции кишечника, болезнях желчного пузыря, воспалениях бронхов и лёгких. Маленьким детям дают настой из семян тмина или тминный сироп при вздутиях, болях живота или запорах.

Настой: чайная ложка измельчённых семян тмина на стакан кипятка, пить по 1/3 стакана в день после еды.

Как справиться с геморроем? С помощью клизм с настоем трав комнатной температуры: трава горца птичьего — 50 г, листья шалфея — 50 г, цветки таволги вязолистой — 50 г, кора конского каштана обыкновенного — 100 г, дуба обыкновенного — 100 г. 2 – 3 столовые ложки этого сбора залить 2,5 л холодной воды и кипятить на медленном огне примерно 10 минут. Отлить 1 – 2 стакана для клизмы, остальное применить для сидячей ванны с температурой 25 – 30°С.

Сбор трав поможет справиться и болезнью нашей цивилизации — нарушенным обменом веществ. Работа в саду или гимнастика становится превосходным, давно известным лекарством от нарушений обмена веществ. Также рекомендуется 2 – 3 еженедельные ванны с добавлением 1 – 3 брикетиков хвойного экстракта (купить в аптеке) или отвара из хвои (500 г на ванну), что в значительной степени ускорит лечение. Для этой цели также используется отвар из следующих трав:

Корневище аира обыкновенного (Rhiz. Calami) — 150 г

Трава тимьяна обыкновенного (Hb. Thymi) — 150 г

Семена горчицы белой (Sem. Sinapis albae) — 50 г

Сбор кипятить полчаса, после чего отвар добавить в ванну.

Так называемая фитобочка (деревянная бочка, оборудованная системой подводки для подачи пара, насыщенного травяными сборами, одна из разновидностей бань) станет прекрасным заменителем ванны.

Статья подготовлена по материалам книги Эдиты Уберхубер «5 минут для здоровья».

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.