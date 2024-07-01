Лесная «врачевательница»

Черника — не только вкусна, но и очень полезна для нашего организма.

Благодаря целебным свойствам чернику часто называют лесной врачевательницей и используют для профилактики и лечения многих заболеваний.

Не старей

Ягоды черники употребляют сырыми, их сушат, замораживают, консервируют, делают из них сок. Хорошо созревшие ягоды имеют сладкий вкус, так как содержат около 9% сахаров, а слегка кисловатый привкус обусловлен наличием аскорбиновой, яблочной, янтарной и молочной кислот. По содержанию флавоноидов и антиоксидантов — веществ, которые препятствуют старению организма, — чернику можно сравнить с виноградом.

При расстойстве стула

Плоды и сок черники помогают нормализовать пищеварение при расстройстве стула. Они действуют губительно на возбудителей дизентерии и брюшного тифа.

Для зрения

Нельзя не сказать об особой ценности плодов в отношении зрительных функций. При регулярном употреблении ягод черники повышаются острота зрения, способность к ночному видению и адаптация глаз во время резкого перехода от темноты к свету. Её особенно важно употреблять людям, которым приходится напрягать зрение: работающим за компьютером, водителям, лётчикам.

Больным, имеющим изменения в сетчатке глаз из-за сахарного диабета или другого заболевания, черника помогает в улучшении кровоснабжения глаз за счёт укрепления стенок сосудов. Существуют сведения, что применение сока или экстракта черники с продуктами, содержащими большое количество витамина Е (например, с маслом из проростков пшеницы), останавливает прогрессирование катаракты в 97% случаев.

Профилактика инфаркта

В чернике есть особые вещества — оксикумарины, обладающие способностью снижать свёртывание крови. Поэтому употребление ягод предупреждает образование тромбов и возникновение инфаркта миокарда. Не влияя на уровень холестерина, плоды и настой из листьев растения способствуют уменьшению атеросклеротических бляшек.

При геморрое

В медицине хорошо зарекомендовал себя отвар из листьев черники, который используют для микроклизм, при геморроидальных кровотечениях.

При диабете

Листья и побеги растения применяют в качестве настоя при воспалении почек, мочевого пузыря и уретры. Они имеют сахароснижающие свойства, которые при исследованиях снижали уровень сахара в крови даже у животных с удалённой поджелудочной железой. Но что особенно важно, настой из растения усиливает восстановление ткани поджелудочной железы и её клеток, вырабатывающих инсулин. Это редкое свойство среди растений особенно помогает больным сахарным диабетом, у которых ещё сохранены В-клетки, вырабатывающие инсулин.

Под пение комариков

Чтобы набрать достаточно черники, требуются усердие и кропотливый труд. Терпение и усердие — очень важные качества в характере человека. Апостол Павел писал в Послании к римлянам: «В усердии не ослабевайте» (12:11). Бог желает, чтобы мы проявляли усердие во всём, что бы ни делали, даже в малозаметной и неинтересной работе. Тогда то, что мы делаем, принесёт пользу и нам самим, и другим людям.

Ешьте в свежем виде

Не спешите скорее набить черникой морозильную камеру. Сперва позвольте себе вдоволь насладиться свежими ягодами, пока они сохраняют всю пользу.

По книге Алексея Хацинского

«Секреты здоровья и долголетия»