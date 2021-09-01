Лето не торопится уйти —
Так же ярко в небе светит солнце
И даёт цветам ещё цвести —
За продленье красоты бороться.
Так и Бог продляет жизни срок,
Чтобы нам преподнести уроки —
Всех подводит к покаянью Бог,
Замедляя, ускоряя сроки.
Долготерпит Бог беспечных нас,
Чтобы подарить Своё спасенье.
Вот и солнце радует сейчас,
Но прохладен ветерок осенний.
И понятно, что грядёт зима,
Что она уже не за горами.
Близок час, когда сгустится тьма
И Господь с небес придёт за нами!
Ирина Лаврухина
Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.