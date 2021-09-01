Лето не торопится уйти —

Так же ярко в небе светит солнце

И даёт цветам ещё цвести —

За продленье красоты бороться.

Так и Бог продляет жизни срок,

Чтобы нам преподнести уроки —

Всех подводит к покаянью Бог,

Замедляя, ускоряя сроки.

Долготерпит Бог беспечных нас,

Чтобы подарить Своё спасенье.

Вот и солнце радует сейчас,

Но прохладен ветерок осенний.

И понятно, что грядёт зима,

Что она уже не за горами.

Близок час, когда сгустится тьма

И Господь с небес придёт за нами!

Ирина Лаврухина

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.