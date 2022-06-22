Закон Творца — скала

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Закон Творца — скала, твердыня.
Он дан, чтоб Божью волю знать
И сделать грешников СВЯТЫМИ,
А после — в Рай Чудесный взять.

Любое (в малом) нарушенье
Беспечных к гибели ведёт,
Полнейшее уничтоженье
Творящих беззаконье ждёт.

Враг Божий (дьявол), это зная,
Поправки стал в закон вносить,
Людей ГРЕШИТЬ, вот так толкая,
Чтоб их спасения лишить.

Суббота — день благословенный —
Воскресным днём был устранён,
Хотя Создателем Вселенной
Лишь он в Эдеме освящён!

Священство всюду утверждает,
Что ныне день воскресный свят,
Но Библия НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ
Ту мысль, что нам внушить хотят.

Шесть дней сказал Господь РАБОТАТЬ
И только ДЕНЬ СЕДЬМОЙ святить!
Что пользы с возмущеньем топать,
Стремясь план Божий изменить?

Любой, кто будет с Богом спорить,
В конце потерпит ПОЛНЫЙ крах;
А кто прислушается — вскоре
В Небесных будет жить Дворах!

Игорь Плохатнюк

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.

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