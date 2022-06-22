Закон Творца — скала, твердыня.

Он дан, чтоб Божью волю знать

И сделать грешников СВЯТЫМИ,

А после — в Рай Чудесный взять.

Любое (в малом) нарушенье

Беспечных к гибели ведёт,

Полнейшее уничтоженье

Творящих беззаконье ждёт.

Враг Божий (дьявол), это зная,

Поправки стал в закон вносить,

Людей ГРЕШИТЬ, вот так толкая,

Чтоб их спасения лишить.

Суббота — день благословенный —

Воскресным днём был устранён,

Хотя Создателем Вселенной

Лишь он в Эдеме освящён!

Священство всюду утверждает,

Что ныне день воскресный свят,

Но Библия НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ

Ту мысль, что нам внушить хотят.

Шесть дней сказал Господь РАБОТАТЬ

И только ДЕНЬ СЕДЬМОЙ святить!

Что пользы с возмущеньем топать,

Стремясь план Божий изменить?

Любой, кто будет с Богом спорить,

В конце потерпит ПОЛНЫЙ крах;

А кто прислушается — вскоре

В Небесных будет жить Дворах!

Игорь Плохатнюк

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.