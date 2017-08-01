«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» (Откровение 14:7).
Лишь Бог велик и совершен вполне!
А без Него всё смертно, тленно, кратко…
И без Него ни в сердце, ни в стране
Не будет ни покоя, ни порядка!
У человека только Бог лишь есть,
Всё для Него: Вселенная и люди.
И на Земле Его даров не счесть,
И только Он и был, и есть, и будет!
Исчезнет всё: жестокие сердца,
Дворцы и страны, гениев гордыня.
Исчезнут все, отвергшие Творца,
Кто превозносит свою мудрость ныне.
Господь порой смиряет нашу плоть,
Чтоб мы отвергли мнимые кумиры.
Мы говорим Ему: «Ты — наш Господь!»,
Но сами правим и судьбой, и миром.
Мы думаем, что Бог — где чудеса,
А Бог, Он — Дух, Он рядом, Он повсюду.
Целуем всё: иконы, пояса,
А Бог с сердцами хочет делать чудо.
Мы быть привыкли скрытными подчас,
На ближнего взираем с опасеньем,
А Бог открыт, Он искреннее нас,
Он всё откроет жаждущим спасенья.
Приди к Нему — Он вскроет раны все,
Залечит их, — сначала будет больно.
Приди к Нему во всей твоей «красе»,
И будешь тихим, верным и довольным.
Земля — для кротких вечное жильё,
И скоро их Ты назовёшь Своими,
И скоро Царство будет здесь Твоё,
И лишь Твоё святится будет имя!
Никто Тебя здесь превзойти не смог.
И кто, как Ты — прощает, любит, судит?
У человека есть один лишь Бог!
И лишь Твоё здесь Царствие пребудет!
Лидия Антонычева