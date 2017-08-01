«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» (Откровение 14:7).

Лишь Бог велик и совершен вполне!

А без Него всё смертно, тленно, кратко…

И без Него ни в сердце, ни в стране

Не будет ни покоя, ни порядка!

У человека только Бог лишь есть,

Всё для Него: Вселенная и люди.

И на Земле Его даров не счесть,

И только Он и был, и есть, и будет!

Исчезнет всё: жестокие сердца,

Дворцы и страны, гениев гордыня.

Исчезнут все, отвергшие Творца,

Кто превозносит свою мудрость ныне.

Господь порой смиряет нашу плоть,

Чтоб мы отвергли мнимые кумиры.

Мы говорим Ему: «Ты — наш Господь!»,

Но сами правим и судьбой, и миром.

Мы думаем, что Бог — где чудеса,

А Бог, Он — Дух, Он рядом, Он повсюду.

Целуем всё: иконы, пояса,

А Бог с сердцами хочет делать чудо.

Мы быть привыкли скрытными подчас,

На ближнего взираем с опасеньем,

А Бог открыт, Он искреннее нас,

Он всё откроет жаждущим спасенья.

Приди к Нему — Он вскроет раны все,

Залечит их, — сначала будет больно.

Приди к Нему во всей твоей «красе»,

И будешь тихим, верным и довольным.

Земля — для кротких вечное жильё,

И скоро их Ты назовёшь Своими,

И скоро Царство будет здесь Твоё,

И лишь Твоё святится будет имя!

Никто Тебя здесь превзойти не смог.

И кто, как Ты — прощает, любит, судит?

У человека есть один лишь Бог!

И лишь Твоё здесь Царствие пребудет!

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.