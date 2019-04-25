Песня «Аллилуйя!»

C Am
Творец миров — Ты мой Господь,
C Am
А я всего лишь только плоть.
F G F G
Тебе хвалу от сердца вознесу я.
C F G
Ты — Дух живой, Ты — вечный Бог,
Am F
О, кто Тебя постичь бы мог?!
G Em Am
Тебя я славлю, Боже! Аллилуйя!
Припев:
F Am
Аллилуйя! Аллилуйя!
F С G C G
Аллилуйя! Аллилу-ууу-ууйя!
Ты в этот мир пришёл в Свой час,
От вечной смерти Ты нас спас —
К Тебе своей душою прилеплюсь я.
На крест Голгофский Ты взошёл,
Овец потерянных нашёл,
По всей земле несётся «Аллилуйя!»
Припев
В Твоих руках — судьба миров,
И с тайн снимаешь Ты покров.
К Тебе молитву утром возношу я.
Твой голос слышен на земле,
И Дух Святой живёт во мне.
Язык мой воспевает «Аллилуйя!»
Припев
Агнесса З., г. Магнитогорск