Песня «Аллилуйя!»

C Am

Творец миров — Ты мой Господь,

C Am

А я всего лишь только плоть.

F G F G

Тебе хвалу от сердца вознесу я.

C F G

Ты — Дух живой, Ты — вечный Бог,

Am F

О, кто Тебя постичь бы мог?!

G Em Am

Тебя я славлю, Боже! Аллилуйя!

Припев:

F Am

Аллилуйя! Аллилуйя!

F С G C G

Аллилуйя! Аллилу-ууу-ууйя!

Ты в этот мир пришёл в Свой час,

От вечной смерти Ты нас спас —

К Тебе своей душою прилеплюсь я.

На крест Голгофский Ты взошёл,

Овец потерянных нашёл,

По всей земле несётся «Аллилуйя!»

Припев

В Твоих руках — судьба миров,

И с тайн снимаешь Ты покров.

К Тебе молитву утром возношу я.

Твой голос слышен на земле,

И Дух Святой живёт во мне.

Язык мой воспевает «Аллилуйя!»

Припев

Агнесса З., г. Магнитогорск

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.