Любить врагов?

Слова Иисуса Христа о любви к врагам порой вызывают недоумение. Как полюбить человека, по чьей вине тебе приходится страдать?

В одном из номеров «Сокрытого Сокровища» был опубликован правдивый рассказ о военнопленном №709 из шестого барака. Его проблемы в концлагере начались, когда он, к всеобщему удивлению, отказался выйти на работу в субботу. И не за такую провинность фашисты бесцеремонно расстреливали пленных. Но его не расстреляли. Оказывается, пленный №709 отказался от работы в субботу, потому что был верующим и субботу считал Божьим святым днём, в который нельзя было работать по четвёртой заповеди Божьего Закона.

Комендант лагеря майор Крюгер решил выбить из него «ересь». Для этого перед строем всего лагеря была быстро установлена специальная виселица, на которую и подвесили за руки, связанные за спиной, нерадивого пленного на четыре часа. Кто не видел и не знает этой пытки, тот не может себе представить, какие страшные боли в локтевых и плечевых суставах испытывает человек уже через 10 минут, а через 20 – 30 минут от этих болей отключается сознание. А что будет через четыре часа? Каждые 30 минут его опускали, обливали холодной водой, давали пять минут передышки и снова подвешивали. Через четыре часа, совсем обессиленного и без сознания, его бросили в барак.

Этого пленного №709 звали Андрей. Все были убеждены, что в следующую субботу вместе со всеми он выйдет на работу. Но этого не произошло. Некоторые пленные говорили, что у Андрея крепкая вера в Бога и он даже ценой своей жизни не нарушит Божий Закон. Было заметно, что майор Крюгер даже увлёкся этим неравным поединком. Каждый раз пытки изощрялись настолько, что казалось — всё, Андрею конец, но каким-то чудом этот 26-летний парень выживал.

Однажды на построении комендант подошёл к нему и сказал: «Сейчас я твой бог, и ты выйдешь из этого лагеря только в могилу». Андрей спокойно ответил: «Господин комендант, если моему Богу будет угодно, то Он выведет меня из этого лагеря вашей же рукой». Этот ответ тогда всех рассмешил.

Андрею теперь давали самую тяжёлую и самую грязную работу. Да и всем пленным было несладко в этом лагере. Все ненавидели коменданта за его жестокое отношение к пленным. За малейшую провинность — избиения и карцер, участились расстрелы и повешенья.

На территории лагеря было большое кирпичное здание старой котельной, которое решили реконструировать под мастерскую для немецких автомобилей. Мешала высокая труба, которую решили демонтировать с помощью тяжёлого трактора. Для этого убрали почти все растяжки, удерживающие трубу в вертикальном положении, оставив только три нижних, да и то их ослабили. Рядом с этим зданием уже была расчищена просторная площадка для построения. В этот день пленных построили сразу после обеда.

Был солнечный день. На постамент поднялся Крюгер, и из громкоговорителей раздался его ненавистный голос. На коменданта лагеря падала тень от трубы, и его темно-зелёная форма казалась чёрной. И вдруг тень трубы стала заметно уменьшаться. Это заметил Андрей №709. Он понял, что ослабленные растяжки не выдержали и труба стала падать. И если тень от трубы не уходит в сторону, а только уменьшается — значит, она упадёт прямо на коменданта лагеря. Пленный №709 сорвался с места и бросился в сторону постамента. Немецкие солдаты растерялись: стрелять нельзя (можно поразить коменданта). Андрей на полном ходу своим телом сбивает коменданта с постамента и вместе с ним падает на землю. И тут же сильный глухой удар о землю возвестил всем о падении трубы. Крюгер быстро вскочил. У его ног из-под трубы торчали обломки досок постамента, на котором он только что стоял.

Несколько минут все были в растерянности. Особенно пленные, ненавидевшие коменданта. Труба так «хорошо» падала на него, предзнаменуя всеобщую радость, а тут семьсот девятый, над которым он больше всего издевался, спасает ему жизнь. В головах всех военнопленных такое действие русского человека не укладывалось. Но, видимо, это не укладывалось и в голове Крюгера. Около часа он был в шоковом состоянии. Почему этот русский пленный спасает ему жизнь после всех пыток и издевательств? Крюгер почти никогда не проигрывал в задуманных им предприятиях, никогда не отступал. Логика никогда его не подводила. Он всегда был борцом. И вдруг он стал понимать, что в борьбе с безоружным и беззащитным военнопленным №709 он, вооружённый и сильный немецкий офицер, проиграл. Он вспомнил, что этот русский верующий как-то сказал, что Бог может избавить его из плена даже рукой самого коменданта лагеря. Крюгер горько усмехнулся и дал короткое распоряжение дежурному офицеру, сел в свою машину и уехал.

Андрея отвели в баню, переодели в новый гражданский костюм и подвели к уже вернувшейся машине коменданта. Водитель поспешно открыл перед ним заднюю дверь и, почтительно захлопнув её, выехал за пределы лагеря. Андрея в лагере больше не видели. Но после этого случая фашисты стали более лояльно относиться к пленным. Почти прекратились побои, пытки, карцеры, издевательства, улучшилось питание…

Христос говорит: «Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас… да будете сынами Отца вашего Небесного». Иисус учил, что весь мир, и добрые, и злые, освещаются лучами Его любви. Эту истину можно узнать из явлений природы: «Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Евангелие от Матфея 5:44, 45).

Отец Небесный относится с милосердием к заблудшим и грешным. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости» (Библия, Послание Титу 3:4, 5). Его любовь, принятая нами, делает нас приветливыми и добрыми не только по отношению к тем, кто нам нравится, но и к виновным, заблудшим и самым грешным.

Быть любезным с неблагодарными и злыми, воздавать добром тем, от которых нельзя ждать ничего хорошего, — это признаки принадлежности к небесной царственной семье, это доказательство того высокого положения, которое занимают дети Всевышнего. С человеческой точки зрения это кажется нелогичным, но, как сказал Господь, «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои… Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших» (Библия, книга пророка Исаии 55:8, 9).

Злом не победить зло. «Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром» (Библия, Послание римлянам 12:21).

«Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Библия, Послание ефесянам 4:32).

Не ждите, пока вас накроет волной любви по отношению к врагам. Начните молиться об этих людях (не о том, чтобы на них труба упала, но об их спасении), не бойтесь сказать Богу о чувствах, которые вы испытываете к этим людям, попросите Господа изменить ваше отношение к ним, сделайте им что-то хорошее. Со временем вы непременно заметите перемены, по крайней мере, в себе.

Подготовила Ирина Руканова

«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Евангелие от Матфея 5:44, 45).

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.