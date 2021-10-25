Любовь не мучит души вечно

Сегодня у нас горячая тема — адская. Горячая не по причине вечного пламени, а потому, что мы поднимем болезненные для подавляющего большинства христиан вопросы.

Двое подростков решили в одном из городских домов оборудовать себе подвал для обитания. Но в этом подвале жили крысы, которые заходили в гости, портили вещи и продукты. Животным была объявлена война. Однажды в мышеловке оказалась живая крыса с перебитой лапой. Подростки решили её наказать за то, что она крыса. Они развели костёр, нашли железное ведро со смолой, посадили туда крысу и стали жарить свою жертву на медленном огне, наслаждаясь муками и визгом бедного животного. Крыса не выдержала такой пытки и быстро умерла, к большому сожалению своих мучителей.

Как вы назовёте этих людей? Садисты. А если бы на месте крысы был человек и кто-то похожим образом издевался бы над ним? Мы бы назвали мучителя маньяком, палачом, убийцей и были бы правы.

А теперь представьте на месте крысы грешника, а вместо подростков — «бога». И этот всемогущий «бог» сделал так, чтобы пламя костра не угасало, а жертва не умирала. Он наделил её даром вечной жизни для бесконечного мучения в огне, а теперь наблюдает за страданиями, слушая вечные проклятия и стоны и вдыхая аромат жареной плоти. А рядом стоят спасённые люди и поют песнь хвалы тому, кто есть Любовь, и благодарят «бога» за то, что он их спас от такого вечного кошмара. Как глупо это звучит.

Я просто попытался описать по-человечески то, что нам пытаются доказать доктринально. Возможно, я что-то приукрашиваю, но суть остаётся та же, только в огне не один грешник, а миллиарды людей.

Сразу возникают простые вопросы:

Какой смысл вечных мучений?

А нельзя ли этих людей справедливо наказать по их делам и просто лишить жизни, чтобы их нигде не было?

Может ли Любовь так зверски поступать с обманутыми людьми?

Буду ли я вечно счастлив, зная, что где-то вечно мучаются мои неверующие родственники?

Есть и много других вопросов лично к Богу. Впрочем, если Он такой, то лучше ничего не спрашивать, тихо молчать и в страхе и ужасе «совершать своё спасение», опасаясь оступиться. На чём будет основана такая вера? На страхе.

Библия говорит об озере огненном, она повествует о наказании и о муках грешников, нам даются некоторые повествования об окончательном суде над нечестивыми и сатаной и о второй смерти. Это всё есть в Библии. Но откуда появилось учение о бессмертии души? Кто автор этой доктрины?

Математика — это точная наука, и если в самом начале вычислений будет допущена маленькая ошибка, то, как бы правильно ни решалась задача дальше, ответ будет неверным. «Бог есть любовь» (Библия, 1 послание Иоанна 4:8) — это первая подсказка. Вторая подсказка заключается в том, что душа смертна: «Душа согрешающая, она умрёт» (Библия, книга пророка Иезекииля 18:20). Если не понять этих азов, то вся моя дальнейшая теология будет ошибочной.

Вернёмся к истокам. Бог сказал Адаму: «А от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь» (Библия, книга Бытие 2:17). А что говорит сатана? «И сказал змей жене: нет, не умрёте» (Библия, книга Бытие 3:4). Кому вы поверите? Богу или сатане?

Нигде Библия не учит, что душа бессмертна. Разве что в книге Откровение образно говорится о том, что души убитых вопиют из-под жертвенника. Бог некогда сказал Каину: «Что ты сделал? голос крови брата твоего вопиёт ко Мне от земли» (Библия, книга Бытие 4:10). Согласно Библии, душа человека — в крови, и эта пролитая кровь имеет особый голос, который слышит только Бог, Который помнит всех праведников и их преждевременную кончину за веру.

Душа смертна — это библейское основание, и это логично, гуманно, справедливо, понятно, и это проявление любви к грешному существу. Грешник не сможет наследовать Вечность, но и не будет вечно мучим. В этом просто нет смысла. И ничто так не извращает характер Бога, как учение о вечных муках. И если они есть, то тогда Бог не есть Любовь, Он тогда больше похож на безжалостного садиста. И Господу очень грустно, когда Его таким представляют и учат этому других.

Если я верю в бессмертие души, то мне нужно куда-то эти грешные души деть. И чем реальнее я пытаюсь описать ад, тем нереальнее выглядит Божья любовь в этом царстве зла, насилия и вечной жизни в вечных муках. Существует много свидетельств тех, кто, якобы, видел ад и слышал эти стоны. Это опыт людей, который мы не будем оспаривать. Но видения можно и нужно проверять Словом Божьим: «[Обращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Библия, книга пророка Исаии 8:20). Сатана творит много чудес. Но если я стал свидетелем ложного чуда, то оно не станет истиной в свете Библии, даже если мои глаза что-то видели.

Господь справедливо поступит со всеми грешниками: каждый из них будет воскрешён, получит своё наказание, а потом умрёт второй смертью. Навсегда. И от них не останется ни следа, ни памяти. И Вечность не будет раздираема воплями несчастных душ, которые за 10 – 70 лет греха должны будут вечно расплачиваться жестокими муками.

Бог есть Любовь. И в справедливом отношении к тем, кто отверг дар жизни, Любовь совершит своё необычное дело и уничтожит грех и грешников. И вся Вселенная вновь будет чиста, навеки.

В свете Библии и Божьей любви истина о смерти души справедлива и гуманна. Бог, сотворив людей, дал им свободу выбора. Захотите ли вы связать свою жизнь с человеком, который предлагает создать семью, а в случае отказа подвергнет вас вечным пыткам? Глупо звучит? Не стоит присваивать Богу те титулы, которые чужды Ему. Не стоит искажать любовь в угоду сатане. Любовь изгоняет страх, в любви нет мучения.

Андрей Карпекин

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.