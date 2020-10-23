Любовь проявляется в послушании

«Не убивай, не прелюбодействуй, не кради…» — здесь как будто всё более-менее понятно, но не с этих заповедей начинается Закон Божий. Путь всем остальным заповедям открывает первая, гласящая: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исход 20:2, 3). Я долгое время думала, что эта заповедь говорит о запрете идолопоклонства. Но ведь смысл её гораздо глубже!

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга» (1 послание Иоанна 4:8–11).

Евреи долго жили в Египте. Сначала им предложили лучшее место египетской земли как желанным гостям — родственникам великого Иосифа, спасшего страну от голода. Но время шло. Иосиф и знавшие его давно умерли. Новый правитель стал переживать о своей безопасности: к тому времени народ израильский сильно размножился. Был принят ряд жёстких законов, ограничивающих свободу евреев. Постепенно они превратились в рабов.

Господь послал Моисея, и тот вывел Израиль из рабства. Выход из Египта сопровождался множеством чудес, которые никак нельзя было списать на случайность. Явно видна была рука Божия.

Эти события и вспоминает Бог, провозглашая первую заповедь: «Вы были рабами, но Я вас спас, освободил, и Я даю вам правила счастливой и свободной жизни». Далее Бог перечисляет девять других заповедей.

Как же понимать первую заповедь нам, живущим в XXI веке? Мы из Египта не выходили, рабами не были. А ведь первая заповедь закладывает основание для всех последующих заповедей.

Есть, друзья, и у нас свой Египет — рабство греха. Есть то, от чего Бог желает нас освободить. Освободить, чтобы мы могли жить новой и чистой жизнью, соблюдая все десять заповедей не из-под палки, а из любви к Тому, Кто так много сделал для нас.

Прекрасное стихотворение есть у христианской поэтессы Татьяны Хлопковой:

Придите

Нас держит грех за вечности порогом,

Греха завесой Бог от нас сокрыт.

И человек себе придумал Бога,

Того, кто ищет в нас вину и стыд.

Сквозь все преграды к нам пришёл Спаситель,

Отдал Себя, чтоб нам явить Отца.

Он призывает страждущих: придите

Все те, кто ищет Божьего лица.

Ведь нелюбимых оставляют люди.

Где нет любви, там вместо правды ложь.

Не зная Бога, Бога не полюбишь.

Не полюбив, когда-нибудь уйдёшь.

«И человек себе придумал Бога, того, кто ищет в нас вину и стыд»… Многие неверно представляют себе Божий характер. Кому-то Бог представляется добрым дедушкой на небесах, другим — строгим и взыскательным судьёй. Но стоит ли фантазировать, когда Бог однажды показал Себя людям во всей полноте? На нашей земле две тысячи лет назад родился Младенец, Который был призван явить людям Бога Отца. Иисус сказал: «Видевший Меня видел Отца» (Евангелие от Иоанна 14:9). Каким открывается нам Бог в Иисусе? Любящим, спасающим, жертвенным… Богом, Который не пожалел для нас ничего. Такому Богу я хочу служить, такого Бога я хочу любить! «Не зная Бога, Бога не полюбишь. Не полюбив, когда-нибудь уйдёшь».

Чтобы никогда не разлучаться с нами, Бог явил такую любовь, которая превыше моего понимания. Чтобы освободить меня от греха и наказания за этот грех, Он принял наказание Сам. Чтобы я могла жить, радоваться, любить. Он вывел меня из Египта старой жизни. Я не хочу больше жить по египетским правилам: не хочу поклоняться изображениям (у меня есть живой Бог!), не хочу бездумно употреблять имя Того, Кто мне так дорог, не хочу чтить день Солнца (я соглашаюсь принять день поклонения, о котором говорится в четвёртой заповеди, — субботу), не хочу непочтительно относиться к родителям, убивать словом или делом, наносить вред собственному телу, я не хочу предавать любовь и посягать на чужое, не хочу клеветать и обманывать, не хочу, чтобы в моём сердце жила зависть… Это тот «Египет», из которого Господь с радостью выводит тех, кто идёт за Ним. В первой заповеди Бог закладывает фундамент радостного послушания. Фундамент этот — любовь: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна 14:15). А если не любите, то все ваши потуги напрасны.

Любовь преображает! Любовь Божья изменила жизни миллионов убийц, алкоголиков, наркоманов, прелюбодеев, воров … Но не только отъявленные преступники нуждаются в Боге. В тихом омуте, как говорят, черти водятся. Одному Богу известно, сколько грехов есть в лучших из нас. Мы все, абсолютно все, нуждаемся в Спасителе, Который может вывести «из земли египетской, из дома рабства».

Желаешь ли ты соблюдать Десять заповедей не из страха, не потому, что так надо, а из любви к Богу? Тогда помолись:

Отец Небесный! Я хочу узнать Тебя, Бога любви. Я желаю, чтобы моя жизнь изменилась. Я верю в то, что Иисус умер, чтобы взять на Себя наказание за мои грехи. Ради Его святой Крови, прости и помилуй меня, выведи меня из рабства греха. Покажи мне Твой характер, научи любить Тебя. Войди в мою жизнь, будь моим Богом и Спасителем. Наставь меня на путь истины. Во имя Христа молюсь. Аминь.

Евгения Соловьёва

Вы можете ближе ознакомиться с Десятью заповедями и порассуждать, зачем они нужны, с доктором практической теологии Андреем Качалаба на сайте телеканала «Три Ангела» 3angels.ru в цикле «Возрождение».

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.