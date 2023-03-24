Люди забыли творца

Заповедь, в которой говорится о Творце, — самая оспариваемая сегодня.

Суббота — памятник творения

Давайте начнём с самого начала. Много лет назад Бог создал прекрасную планету, и, закончив процесс творения, благословил и отделил один день, чтобы он во все грядущие века напоминал миру, откуда он и кто его Творец. «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Библия, книга Бытие 2:2, 3).

Суббота в законе Божьем

Позднее, уже во дни Моисея, давая людям Десять заповедей, в самом центре Бог поместил и заповедь о субботе как напоминание о Творце. Это самая объёмная и подробная из всех Десяти заповедей. И самая пренебрегаемая людьми, несмотря на то, что начинается она словом «помни». Звучит она так: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Библия, книга Исход 20:8–11).

Сбывшееся пророчество о власти, посягнувшей на Закон Божий

Но настало время, предсказанное древним пророком Даниилом: Господь показал ему, что на исторической арене появится страшный зверь с необычным рогом, и рог этот «против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон» (Библия, книга пророка Даниила 7:25).

Внимательно изучая пророчество и историю, мы видим, как на смену политическому Риму приходит Рим духовный. Эта религиозная власть (папство) позволяет себе привнести изменения в Десять заповедей. Вторая заповедь, запрещающая поклонение изображениям (Десять заповедей), была убрана из Закона. Чтобы сохранить общее количество заповедей, последнюю, десятую, разбили на две: 1) не пожелай жены ближнего твоего, 2) не пожелай имущества ближнего твоего. А заповедь о святости субботы (ту самую, где говорится о Боге как о Творце всего) кратко сформулировали так: «Помни святить праздничный день». Праздничным днём постепенно становится первый день недели, воскресенье (день солнца), вытесняя библейскую субботу. Так сбывается древнее пророчество, приведённое выше: «возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон» (книга пророка Даниила 7:25).

Наследники изменённого закона

Прошли века, многие сегодня и не предполагают, что вместо Божьего Закона им подсунули подделку — закон человеческий. Но Десять заповедей в Библии всё те же, какими они были, когда их давал Бог. Достаточно просто открыть эту святую Книгу и прочитать Закон Божий самостоятельно, вместо того чтобы слепо доверяться человеческим традициям. Не поленитесь, найдите Библию, откройте книгу Исход, 20 главу и прочитайте сами.

Результат забвения

Что мы имеем в итоге? Люди забыли Творца. И в мир была «брошена новая идея, затрагивающая глубокие умственные и нравственные интересы» (К. А. Тимирязев). Идеей этой стала теория эволюции. Всего лишь теория. Но допускающая существование всего без Бога. Центральный постулат эволюции гласит: всё, что возникло — сама Земля, жизнь на Земле во всём её многообразии и мыслящий человек, возникло и развивается естественным путём и по естественным причинам. Творец не нужен.

Эту теорию так планомерно внедряли и внедряют в сознание людей, что она воспринимается как нечто научное и подтверждённое. Между тем, научными являются те знания, которые могут быть подтверждены или опровергнуты. «Можно ли подвергнуть проверке, подтвердить или опровергнуть какое бы то ни было положение химической эволюции? Как можно подтвердить или опровергнуть утверждение, что тот или иной ископаемый вид является предшественником другого? Доказал ли кто-нибудь, что всё разнообразие жизни обязано своим существованием мутациям? Основные положения теории эволюции являются гипотетическими, то есть недоказанными. У этих гипотез есть одно общее свойство — их нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Это значит, что они не имеют и никогда не будут иметь статуса строгого научного знания. Создалась уникальная ситуация. Гипотеза эволюционизма, не имеющая никакого шанса быть доказанной, стала восприниматься как фундаментальная научная теория, минуя доказательства» (Т. Угарова, «Как возник наш мир»).

Теория эволюции (дарвинизм) является теоретическим обоснованием атеизма. В дарвиновские времена неверующие люди, как и сам Дарвин, предпочитали называть себя агностиками, поскольку слово «атеист» считалось неприличным. Но в наши дни дарвинизм провозглашается основой атеизма открыто и недвусмысленно.

И вот, из телевизора нам вещают о теории эволюции, в школьных и университетских учебниках — теория эволюции. И многие так сроднились с мыслью о том, что это правда, что даже не пытаются мыслить критически.

Опрос показал, что большинство россиян считают себя христианами (говорят, что верят в Бога, ходят в церковь), но при этом думают, что произошли от обезьян. Абсурд! Человек не может ответить на ключевой вопрос бытия: откуда мы? Отсюда и проблемы с ответами на вопросы: для чего я? куда я иду? Отсюда бессмысленность жизни…

Люди, очнитесь!

Нашему поколению, живущему на закате земной истории, людям, забывшим свои корни, не знающим, кто их Отец, Бог посылает три особенные вести, записанные в последней книге Библии — Откровении.

Иоанн видит ангелов, летящих по небу. Первый из них вынужден напомнить жителям Земли о том, Кто их Творец. То, что когда-то было очевидным, теперь оспаривается и даже осмеивается. А небесный вестник взывает: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Библия, книга Откровение 14:7). Подчёркнутые слова не кажутся знакомыми? Да мы же встречали их в тексте 4-й заповеди! Что получается? Люди забыли Закон Божий (кое-кто потрудился над этим), люди забыли о дне, призванном быть памятником творения и напоминать о Создателе, люди забыли Бога. «Называя себя мудрыми, обезумели» (Библия, Послание римлянам 1:22).

Не пора ли вспомнить о Творце, понять, что у нас есть Небесный Отец, у Которого о каждом из нас великий замысел? Мы дороги в Его очах. Наша жизнь — не случайность. А смерть — это не конец. У жизни есть смысл. Нравственность не относительна. Бог есть! И это не далёкий и безразличный Бог, запустивший механизмы жизни на Земле, а после отстранившийся от дел. Это Бог, пришедший в наш мир и ставший одним из нас, чтобы подарить нам будущность и надежду. Помните об этом. Знайте, что у вас есть любящий Создатель. Соблюдайте Его заповеди и уделите субботу тому, чтобы больше размышлять о Боге, молиться, читать Библию, знакомясь с Творцом миров, наблюдать за картиной великого Художника — окружающей нас природой. «И подлинно: спроси у скота — и научит тебя, у птицы небесной — и возвестит тебе; или побеседуй с землёю, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всём этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» (Библия, книга Иова 12:7–9).

Подготовил Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.