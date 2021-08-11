Люди знают о Боге,
Но не знают Его.
Топчут храмов пороги,
Ну а толку с того?
Почитают устами,
А делами клянут.
Осеняясь крестами,
И воруют, и лгут.
Смерть сорвёт эту маску —
Завершится игра,
И предстанут огласке
Все земные дела.
Бог не спросит: «Крещён ли?»
И: «Ходил ли ты в храм?»
Важно будет, прощён ли
Преступления срам.
Только тот, кто очищен
Кровью жертвы Христа,
Будет в небо восхищен,
Где не будет греха.
Друг, ты знаешь о Боге,
Но не знаешь Его —
И обманешь в итоге
Лишь себя самого.
Не спасёт христианство,
Но спасает Христос!
В Нём — любви постоянство,
Утешенье от слёз!
Любовь Васенина
Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.