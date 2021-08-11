Люди знают о Боге,

Но не знают Его.

Топчут храмов пороги,

Ну а толку с того?

Почитают устами,

А делами клянут.

Осеняясь крестами,

И воруют, и лгут.

Смерть сорвёт эту маску —

Завершится игра,

И предстанут огласке

Все земные дела.

Бог не спросит: «Крещён ли?»

И: «Ходил ли ты в храм?»

Важно будет, прощён ли

Преступления срам.

Только тот, кто очищен

Кровью жертвы Христа,

Будет в небо восхищен,

Где не будет греха.

Друг, ты знаешь о Боге,

Но не знаешь Его —

И обманешь в итоге

Лишь себя самого.

Не спасёт христианство,

Но спасает Христос!

В Нём — любви постоянство,

Утешенье от слёз!

Любовь Васенина

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.