Медицинский центр церкви АСД Лома Линда — в списке лучших родильных больниц США

Детская больница Университета Лома Линда, основанного Церковью Христиан Адвентистов Седьмого Дня, была включена в список лучших родильных домов по версии журнала Newsweek за 2021 год и отмечена за выдающиеся достижения в области оказания помощи матерям, новорождённым и их семьям.

Команда больницы неустанно работает над сокращением числа ненужных кесаревых сечений и при принятии решений всегда учитывает мнение и желание пациента.

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.