Ловим солнышко

Чем больше мы узнаём о солнечном свете, тем лучше понимаем, что Создатель предусмотрел для нас нечто большее, чем просто источник тепла и света. Сегодня мы поговорим о благотворном влиянии солнца на организм человека.

Солнце действует на биологически активное вещество — NO (оксид азота) — в коже и крови, приводя к снижению артериального давления.

«Оксид азота и продукты его метаболизма, которые в большом количестве содержатся в коже, способны влиять на артериальное давление. При воздействии солнечного света увеличивается поступление оксида азота из кожи в кровяное русло, что приводит к снижению давления», — поясняет профессор Мартин Филиш из Саутгемптонского университета, Англия.

Солнечный свет:

Улучшает циркуляцию крови.

Увеличивает сердечный выброс.

Увеличивает количество и улучшает качество кровеносных сосудов кожи.

Снижает кровяное давление. Максимальное снижение систолического и диастолического давления наступает через 24 часа после пребывания на солнце и может сохраняться до 6 дней.

Повышает способность крови переносить кислород и помогает ему поступать в ткани.

Повышает количество белых кровяных телец и их способность бороться с инфекциями.

Повышает уровень гамма-глобулина, улучшая тем самым иммунитет.

Улучшает работу печени.

Стимулирует выработку печенью энзима, нейтрализующего вредные вещества. Это повышает нашу способность противостоять загрязнителям из окружающей среды. Экспериментальные животные, которым давали смертельную дозу химиката, умирали без доступа солнечного света. Животные из второй группы, получившие такую же дозу химиката, но подвергавшиеся воздействию солнечного света, выживали.

Стабилизирует уровень сахара в крови.

Если уровень сахара в крови слишком высокий, влияние солнечного света на углеводный обмен идентично эффекту от инсулина, с той только разницей, что солнечный свет не позволит сахару опуститься ниже нормального уровня.

Если у вас диабет, не допускайте перегрева, соблюдайте умеренность. При чрезмерном нагреве эффект может быть обратным. Осторожность — ваш друг. Поднимает уровень сахара, если он низкий.

Снижает уровень холестерина в крови. После пребывания на солнце уровень холестерина может понижаться на 30%.

Превращает холестерин и эргостерин в коже в витамин D, причём уровень витамина повышается только до безопасного уровня. Витамин D играет важную роль в кальциевом и фосфорном обмене, что важно для здоровья костей и зубов.

Повышает тонус мышц и выносливость. Тренировавшиеся на солнце спортсмены быстрее наращивали мышечную массу, чем занимавшиеся в закрытом помещении.

Улучшает обменные процессы.

Солнечный свет поступает через глаза в шишковидную железу, оказывая также влияние на гипофиз, улучшая тем самым работу и других эндокринных желёз.

Ускоряет заживление ран.

Поднимает настроение. Солнечный свет — отличная профилактика депрессии и мощное оружие в борьбе с ней.

Снижает уровень стресса.

Убивает стрептококк и другие виды микробов.

Советы тем, кто желает получить максимум пользы от солнечного света:

Следует избегать солнечных ожогов, так как они являются стрессом для организма, нарушают многие функции кожи и требуют большого количества энергии на восстановление.

При пребывании на солнце не допускайте покраснения кожи. Если кожа слегка покраснела, пора отправляться в тень.

Кратковременные, но более частые солнечные ванны благоприятнее, чем редкие и длительные.

Самый высокий риск получить солнечный ожог — между 10 и 15 часами. Будьте осторожнее, находясь на солнце в это время.

Перед выходом на солнце рекомендуется принять душ, чтобы смыть с себя остатки средств по уходу за телом. Избегайте масел и кремов, так как содержащиеся в них вещества под воздействием солнца могут становиться опасными.

Отдавайте предпочтение нежирным продуктам питания.

Стекло задерживает 95% благотворных ультрафиолетовых лучей, поэтому позвольте солнечным лучам попадать непосредственно на кожу.

Начинайте загорать постепенно. Для первой солнечной ванны достаточно 16 минут: по 4 минуты на переднюю, заднюю и боковые поверхности тела.

Ежедневные физические упражнения и умеренный труд на свежем воздухе позволят вашей коже постепенно преобрести красивый здоровый оттенок. Умеренность и регулярность помогут избежать солнечных ожогов и улучшить общее самочувствие.

По материалам статьи Агаты Фрэш,

доктора профилактической медицины

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.