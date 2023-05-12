Лучше в фантике

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «женственность»?

К деду в деревню приехал внук:

— Дед, всё мне у вас в деревне нравится, да только девушки все в длинных юбках, в платках, больно скучно.

Дед вынул из кармана две конфетки. Одна была в фантике, другая — без.

— Какую выберешь, сынок?

— В фантике, конечно.

— А почему?

— Та, что без фантика, может оказаться грязной, а в фантике чище.

— Ну, вот и с девушками так же.

Библия даёт совет: «Итак желаю, … чтобы также и жёны, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично жёнам, посвящающим себя благочестию» (1 послание Тимофею 2:8–10).

Понимание женственности — своеобразная лакмусовая бумажка состояния нравственности общества. Какую модель женственности навязывают нам сегодня?

Суворов писал когда-то, что для него важнее всего честь дочери. Он прекрасно понимал, что никакие военные победы не спасут Россию, если будет попрано целомудрие.

Когда фашисты на оккупированных советских территориях выяснили, что подавляющее большинство незамужних девушек сохранили девственность, эта информация передавалась высшему руководству как секретная. Удивительно ли? Фашисты шли к «деградировавшей расе», а стали свидетелями высокой нравственной культуры. Скромное поведение, целомудрие девушки (о котором так немодно нынче говорить), порицание свободных связей, хранение семьи — это залог будущего страны.

Динамика моды удручает. Если в 1980-х мелькание обнажающейся при наклонах и поднятии рук линии талии считалось полуприличной пикантной деталью, то в 1990-е в моду уже откровенно вошли топики. Дальше по мере падения уровня нравственности вниз поползла и линия талии. Неловко об этом писать. Неловко на это смотреть. И, к сожалению, непринято это порицать. А потому и цветёт разврат буйным цветом.

Вчера на остановке видела молоденькую девушку: высокая, стройная, красивая, без макияжа, в свободной длинной юбке… Невольно засмотрелась. Уверена, что не только я. Жаль, что такие девушки становятся редкостью.

Вот уж воистину совет для современных девушек: хочешь выделиться — оденься целомудренно.

Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.