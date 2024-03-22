Лучшее гражданство

Учёба, работа, болезни… Куда и зачем мы идём? К чему вся эта суета?

В Швейцарии, комфортной для проживания стране, очень трудно получить гражданство. 12 лет надо проходить испытания, в конце могут потребоваться отзывы соседей. Если кто-то из них будет недоволен вами, то прощай, долгожданное гражданство.

Но есть непостижимо более прекрасная страна, гражданство которой можно получить уже сегодня. О чём это я?

Апостол Павел пишет: «…он (Авраам) ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог» (Библия, Послание евреям 11:10). О каком городе идёт речь? В последних главах библейской книги Откровение описан этот вечный город из золота и драгоценных камней, с деревом жизни и рекой воды жизни — столица Вселенной на Новой земле.

Апостол Павел написал следующее: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (Библия, 1 послание коринфянам 2:9).

В Библии описаны размеры этого города: «И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны» (книга Откровение 21:16). Стадия — около 185 м, т. е. сторона города равна 2220 км. Оцените величие новой столицы!

Там не будет болезней. Мы встретим близких и любимых, с которыми разлучила нас смерть, чтобы никогда больше не расставаться. У нас будет возможность посещать другие уголки Вселенной.

С нами там всегда будет наш Господь Иисус Христос, и шрамы на Его руках всегда будут напоминать об ужасе греха и о жертвенном подвиге Сына Божьего для спасения людей.

Иисус говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откровение 3:20). Иисус стучит в дверь сердца каждого человека и ждёт нашего отклика и примирения с Ним.

Апостол Павел пишет: «…Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (Библия, 2 послание коринфянам 5:20).

Сейчас все люди перед Богом в равных условиях: «…ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Евангелие от Матфея 5:45) и «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (Библия, 1 послание Тимофею 2:4).

Как быть с буддистами, мусульманами и т. д. Спасутся ли они? Иисус Христос сказал: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести» (Евангелие от Иоанна 10:16). Спасённых будет «великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племён, и колен, и народов, и языков» (Библия, книга Откровение 7:9).

Согласно словам апостола Павла (см. Послание римлянам 2:13–16), каждый человек будет судим в меру открытого ему света, в соответствии с тем, как он повиновался голосу Святого Духа, инструментом которого может быть совесть, если она не «прожжена». Можем ли мы, зная это, подобно страусу, спрятать голову в песок? Не лучше ли пребывать в блаженном неведении, ссылаясь на то, что, кому много дано, с того много и спросится? Меньше знаешь — крепче спишь. Нет, есть риск навеки остаться во тьме.

Человек сотворён свободным, с правом выбора, и, не примирившись с Творцом, он уйдёт в небытие, будучи прежде наказан в соответствии с величиной совершённых грехов, и, к сожалению, будет потерян для вечности. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт» (Библия, Послание галатам 6:7).

Но великая милость Божья провозглашает: «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Библия, книга пророка Иезекииля 33:11); «Господь… долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (Библия, 2 послание Петра 3:9).

У вставшего на путь примирения с Богом человека нелёгкая жизнь на этой земле (как, впрочем, и у каждого), но у верующих есть преимущества уже в этой жизни. Приведу несколько библейских обетований — Божьих обещаний, подтверждающих эту мысль.

«Семь раз упадёт праведник и встанет; а нечестивые впадут в погибель» (книга Притчей 24:16).

«Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 послание коринфянам 10:13).

«Любящим Бога, призванным по [Его] изволению, всё содействует ко благу» (Послание римлянам 8:28).

«Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: “не бойся, Я помогаю тебе”» (книга пророка Исаии 41:13).

«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Послание римлянам 8:18).

Спаситель учит нас не бояться смерти и иметь надежду на спасение: «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт» (Евангелие от Иоанна 11:25).

Господь просит нас не беспокоиться и не паниковать, иметь душевный покой и радость в Нём, невзирая на обстоятельства:

«Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Послание к филиппийцам 4:6, 7).

«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас» (1 послание Петра 5:7).

«Сблизься же с Ним — и будешь спокоен; чрез это придёт к тебе добро» (книга Иова 22:21).

«Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение моё» (книга Псалтирь 61:2).

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим» (Евангелие от Матфея 11:28, 29).

Создатель даёт нам возможность и способность «включить голову», то есть восстановить с Ним связь (через изучение Его Слова и молитву). Исследование Священных Писаний (Библии) — лучший способ развития интеллекта. Перед чтением Писаний надо помолиться о просвещении Святым Духом.

Молитва — это дыхание души. Сам Спаситель наставлял нас молиться: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Евангелие от Матфея 26:41).

К кому нужно обращаться в молитве?

К Отцу Небесному. Пример — молитва «Отче наш» (Евангелие от Матфея 6:9–13). Мы можем обращаться к Иисусу Христу, Сыну Божьему, потому что Он сказал: «Я и Отец — одно» (Евангелие от Иоанна 10:30). Евангелие учит нас молиться во имя Иисуса Христа: «Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю» (Евангелие от Иоанна 14:14).

«[Только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовёте ко Мне, и пойдёте и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня, и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Библия, книга пророка Иеремии 29:11–13).

Те, кто живёт по законам Божьего Царства уже здесь, на земле, становятся гражданами и грядущей Отчизны. Того дивного края, который мы не можем себе представить даже в самых смелых мечтах. Вечной Родины, где нет зла и несчастий, слёз и разлук, болезней и предательства. Этот край стоит того, чтобы ради него жить. А самое ценное, что будет там, — это общение лицом к лицу с нашим Спасителем Иисусом. Это будет город Его друзей, тех, кто знает и любит Его, кто строит отношения с Ним уже здесь, на земле.

Небесное гражданство приобретается «по знакомству» — знакомству с Богом. Величайшее желание Господа — чтобы люди узнавали Его характер: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» (Библия, книга Псалтирь 45:11). Знающие Бога — именно они войдут в обещанный город. Будешь ли ты в их числе?

Олег Демидов