Критерий добра и зла

Сегодня перед нами стоит вопрос: кто определяет, что хорошо,

а что плохо? Ведь порой даже хорошие люди могут судить предвзято.

Содержание:

Где искать моральную опору?

Что такое хорошо и что такое плохо

10 Заповедей счастья

«Словами нашего земного языка…»

Закон, правивший от Адама до Моисея

Закон — отражение Божьего характера

Где искать моральную опору?

Известно, что детям нужен образец для подражания. Но кто будет их этическим, нравственным и духовным идеалом? Родители часто ругаются, ссорятся и обманывают друг друга. А дети видят всё это. Пьянство, драки и разводы оставляют глубокие раны в их сердцах. Кто научит детей отличать хорошее от плохого, если родители не могут или не хотят сделать это? Наивно полагать, что это способна сделать школа.

Воспитание начинается в семье; это — первая школа ребёнка. Если научить детей, что Закон Божий — Его заповеди — следует выполнять, что этот Закон запрещает красть, убивать, обманывать, распутничать, оскорблять старших, — то молодёжь, вступая в жизнь, будет иметь моральную опору, достаточную для понимания гражданских законов и их выполнения. И, наоборот, если научить молодое поколение, что Закон Божий не нужен, или что он вовсе отменён, и его можно безнаказанно нарушать, то молодёжь потеряет всякое уважение не только к Закону Божьему, но и ко всем законам вообще. Одно вытекает из другого. Как можно, не считаясь с Законом Божьим, в то же время требовать уважения к законам, созданным людьми?

Что такое хорошо и что такое плохо

Без критерия добра и зла вне нас самих мы можем оправдать практически всё. Мы можем украсть, чтобы выбраться из трудного положения; совершить измену, если нам кто-то понравился, и убить человека, стоящего на нашем пути. Библия напоминает нам, что мы, к сожалению, не всегда различаем, что хорошо, а что плохо: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти» (книга Притчей 16:25).

10 Заповедей счастья

У горы Синай Господь дал всему человечеству 10 Заповедей счастья. Народ, собравшийся у подножия горы, с тревогой смотрел на её вершину, скрытую густым облаком, которое, темнея, опускалось вниз, покуда вся гора не была окутана таинственным мраком. Во тьме вспыхивали молнии, сопровождаемые раскатами грома. «Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошёл на неё в огне; и восходил от неё дым, как дым от печи, и вся гора сильно колебалась; и звук трубный становился сильнее и сильнее» (Библия, книга Исход 19:18, 19).

Бог хотел вручить Свой Закон в необычной обстановке, чтобы величественная торжественность соответствовала возвышенной сути этого Закона. Необходимо было запечатлеть в сознании народа, что ко всему, связанному со служением Богу, следует относиться с величайшим благоговением.

Божье присутствие было столь величественно, что весь народ трепетал. Наконец, раскаты грома и трубный звук стихли, воцарилась благоговейная тишина. Тогда был услышан голос Божий, звучащий из густой тьмы, скрывавшей Его от взоров людей. Движимый глубокой любовью к Своему народу, Он провозгласил Десять заповедей. Десять кратких, всеобъемлющих и несомненных принципов выражают обязанности человека по отношению к Богу и к ближним. Все они основаны на великом принципе любви: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Луки 10:27).

Собственным перстом Бог начертал эти заповеди на каменных скрижалях, которые Моисей представил народу.

«Словами нашего земного языка…»

Легко ли было Богу облечь вечный Закон Любви в человеческий язык? Размышляя об этом, христианская поэтесса Наталья Щеглова пишет:

Две плоскости нефритовых скрижалей…

Слова на них тихонько остывали,

И поражали, и пугали глаз,

Распятые на камне ради нас,

Окаменевшие, как мумии, навеки,

Чтобы убогий разум человека

На ощупь взял и съел небесный хлеб,

И, съев, ожил, прозрел и не был слеп.

Живой закон Господь убил, как агнца,

Распял на плитах, вытесанных старцем.

Безбрежность мысли глубиной в века

Словами нашего земного языка

Он ограничил, и могучий Дух

Витал над мёртвой плотью древних букв,

Чтоб осенить сознанье тех, кто верой

Усвоит этой жертвы смысл безмерный…

(фрагмент стихотворения «Моисей» из сборника «Песочные часы»)

В газете «Сокрытое Сокровище» уже много лет рубрика «Беседы о 10 заповедях» (стр. 7) предлагает материалы, в которых рассматриваются различные аспекты Закона Божьего. О нём можно говорить бесконечно, а Богу пришлось сформулировать 10 простых правил, которые способен запомнить даже ребёнок (если, конечно, взрослые потратят на это время). Это ради нас, немощных и несмысленных, Бог пошёл на такую жертву.

Закон, правивший от Адама до Моисея

Ещё до Синая, даже до Адама и Евы, вечный и неизменный критерий правды был основой Божьего небесного управления.

Этот Закон управлял и ангелами. Они были свободны и могли выбирать — исполнять Закон Божий или игнорировать его и восстать против него. Сатана и его ангелы решили поступать по-своему, по своим собственным законам. Это восстание привело их к изгнанию с небес на землю.

Но оставались ангелы, решившие следовать за Богом и быть верными Его Закону: «Благословите Господа, [все] Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его» (Библия, книга Псалтирь 102:20).

В Едемском саду Адам и Ева знали о Законе Божьем, потому что, согрешив, почувствовали вину и стыд. Они поняли, что ослушались Бога, взяв не принадлежавшее им. Когда их первенец Каин разгневался на то, что Бог принял жертву брата Авеля, а не его жертву, Господь спросил: «Почему ты огорчился? и отчего поникло лицо твоё? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит» (Библия, книга Бытие 4:6, 7).

Закон Божий должен был существовать в то время, ибо сказано: «Где нет закона, нет и преступления» (Библия, Послание римлянам 4:15). Преступление — это нарушение какого-либо закона.

Задолго до Синая Авраам знал и соблюдал Закон Божий. Бог сказал, что благословит Авраама и его потомков «за то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною [заповедано] было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои» (Библия, книга Бытие 26:5).

Не может существовать порядка и управления без закона. Гармоничного, счастливого, безопасного общества без законов не бывает. Но недостаточно высечь заповеди на камне или написать на стене. Важно их исполнять: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна 14:15).

Основой для соблюдения заповедей является любовь.

Закон — отражение Божьего характера

«Закон Господа совершен» (Библия, книга Псалтирь 18:8), как совершенен Его характер. Закон есть отражение Божьего характера, неизменяемого характера! «Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь» (Библия, книга пророка Малахии 3:6).

Любое изменение Закона привело бы его к несовершенству. Но Закон совершенен, поэтому он неизменен. Эту истину имел в виду Христос, когда сказал: «…скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадёт» (Евангелие от Луки 16:17).

Нередко верующих спрашивают: «Как вы можете жить свободно и счастливо, будучи ограничены Законом Божьим, который лишает вас многих радостей жизни?» Мы строим ограждения на мостах и горных дорогах, чтобы не упасть вниз. Так и Бог дал нам Свой Закон, чтобы защитить и уберечь нас на жизненном пути. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек!» (Библия, книга Второзаконие 5:29).

Примем ли мы Десять заповедей как Божью заботу о нашем счастье, а не как свод строгих правил, ограничивающих свободу? Вера — это не просто логическое согласие с истиной. Вера — это когда мы живём, как учит Господь, когда имеем смелость сказать твёрдое «нет» греху, чего бы нам это ни стоило.

Подготовил Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2020 г