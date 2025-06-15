Лёгкая окрошка

В этой окрошке нет ни картофеля, ни колбасы, ни яиц, но многих она покорила.

Ингредиенты (на 2 небольшие порции):

110 г спелого(!) авокадо (половина плода среднего размера)

60 г (3 – 5 штук) редиса (можно заменить неострым дайконом)

90 г огурца (1 средний)

10 г укропа

16 г зелёного лука

Для заливки («кефира»):

15 г (10 – 13 штук) кешью (можно предварительно замочить на пару часов)

1 ч. л. (без горки) мёда

20 г (чуть больше столовой ложки) сока лайма (или лимона)

0,5 ч. л. соли

⅛ ч. л. семян горчицы

150 г воды

Приготовление:

Авокадо, овощи и зелень промыть и нарезать, как для обычной окрошки. Ингредиенты для «кефира» смешать в блендере до однородности. Залить овощи растительным кефиром, хорошо перемешать и ненадолго отправить в холодильник. Такую окрошку можно хранить в холодильнике несколько дней.

Примечание: авокадо резать в последнюю очередь и скорее заливать «кефиром», чтобы предотвратить потемнение.

Идея: если вы не любите авокадо, то попробуйте использовать хотя бы «живой кефир» из этого рецепта.

Подготовила Оксана Соловьёва