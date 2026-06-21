Свежие салаты

Сегодня вспоминаем правила приготовления салатов и готовим те из них, которые под силу даже детям.
Основные правила приготовления салатов:
- Продукты, используемые для приготовления салатов, должны быть предварительно охлаждены до температуры 8 – 10°C, так как приготовление салатов из тёплых продуктов, а также из смеси тёплых продуктов с охлаждёнными вызывает быструю порчу блюд.
- Салаты из свежих овощей и фруктов готовят непосредственно перед подачей.
- Заправлять салаты солью, специями, маслом, майонезом следует непосредственно перед подачей, чтобы не ухудшались их вкус и внешний вид.
- Готовить и хранить салаты в металлической посуде нельзя (используйте стекло или керамику).
- Украшать салаты нужно теми же продуктами, из которых они приготовлены.
Салат из пекинской капусты с редисом
Ингредиенты:
- 250 г пекинской капусты
- 1 небольшой огурец (порезать дольками)
- 100 г редиса (порезать дольками)
- пучок укропа (мелко порезать)
- 4 ст. ложки растительного масла
- соль
Пекинскую капусту нарезать поперёк в виде лент, добавить огурец, редис и зелень. Салат посолить, заправить растительным маслом.
Салат из свежей капусты по-корейски
Ингредиенты:
- 1 небольшой кочан свежей капусты
- пучок зелёного лука
- 3 – 5 зубчиков чеснока (пропустить через чесночницу)
- 1 ст. ложка семян кунжута
- 2 ст. ложки лимонного сока
- 2 ст. ложки соевого соуса (по желанию)
- 50 мл растительного масла
- 1,5 ч. л. соли
Капусту нашинковать тонкой соломкой, полить лимонным соком, посолить, перемешать и оставить на 5 минут. Затем слегка помять руками, чтобы выделился сок. Капусту заправить мелко порезанным луком, измельчённым чесноком, соевым соусом, растительным маслом, семенами кунжута и всё перемешать.
По материалам сборника РЕЦЕПТЫ «НАШЕГО ДОМА»
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