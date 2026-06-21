Свежие салаты

Сегодня вспоминаем правила приготовления салатов и готовим те из них, которые под силу даже детям.

Основные правила приготовления салатов:

Продукты, используемые для приготовления салатов, должны быть предварительно охлаждены до температуры 8 – 10°C, так как приготовление салатов из тёплых продуктов, а также из смеси тёплых продуктов с охлаждёнными вызывает быструю порчу блюд. Салаты из свежих овощей и фруктов готовят непосредственно перед подачей. Заправлять салаты солью, специями, маслом, майонезом следует непосредственно перед подачей, чтобы не ухудшались их вкус и внешний вид. Готовить и хранить салаты в металлической посуде нельзя (используйте стекло или керамику). Украшать салаты нужно теми же продуктами, из которых они приготовлены.

Салат из пекинской капусты с редисом

Ингредиенты:

250 г пекинской капусты

1 небольшой огурец (порезать дольками)

100 г редиса (порезать дольками)

пучок укропа (мелко порезать)

4 ст. ложки растительного масла

соль

Пекинскую капусту нарезать поперёк в виде лент, добавить огурец, редис и зелень. Салат посолить, заправить растительным маслом.

Салат из свежей капусты по-корейски

Ингредиенты:

1 небольшой кочан свежей капусты

пучок зелёного лука

3 – 5 зубчиков чеснока (пропустить через чесночницу)

1 ст. ложка семян кунжута

2 ст. ложки лимонного сока

2 ст. ложки соевого соуса (по желанию)

50 мл растительного масла

1,5 ч. л. соли

Капусту нашинковать тонкой соломкой, полить лимонным соком, посолить, перемешать и оставить на 5 минут. Затем слегка помять руками, чтобы выделился сок. Капусту заправить мелко порезанным луком, измельчённым чесноком, соевым соусом, растительным маслом, семенами кунжута и всё перемешать.

По материалам сборника РЕЦЕПТЫ «НАШЕГО ДОМА»

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