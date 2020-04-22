Любопытство к потустороннему

Максим на себе испытал, что заигрывание с силами тьмы — не шутка. Дьявол — не вымышленный персонаж, а реальная личность. И от него лучше держаться подальше.

Переехав в новую квартиру, мы с женой в первый же день почувствовали присутствие чего-то потустороннего. Но оно проявляло себя не очень навязчиво. И мы решили не воевать с невидимым существом: пусть остаётся, если не будет нам вредить.

Как-то ночью я смотрел по телевизору интервью со знаменитым актёром. Ему задали вопрос: «Если бы дьявол без всяких условий предложил вам бессмертие, вы бы приняли?» На что был дан ответ: «Ну, если бы дьявол предложил мне бессмертие, то в эту же секунду я бы поверил, что Бог есть, так как есть дьявол. Поэтому принять это немыслимо!» Я задумался над тем, как можно выйти на связь с невидимым миром и лично удостовериться в его существовании.

В интернете оказалось немало видеороликов на эту тему. По ходу их просмотра в комнате стали происходить странные явления. Но более всего меня удивляла реакция нашей двухлетней дочки. Она то сильно не своим голосом хохотала, то резко становилась серьёзной и, указывая пальцем в угол комнаты, говорила: «Там тятя…»

Всё это продлилось до утра. Ребёнок, который всегда крепко спал, вдруг стал неуправляемым и с кем-то бурно общался на своём языке. Только мы ляжем, дочь снова встаёт и, что-то бормоча, указывает всё на тот же тёмный угол. Поняв, что тут орудует невидимый гость, я взял Библию, открыл 90 псалом, подошёл к месту, куда пальцем указывала дочь, и стал читать: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится…» Когда я дочитал до конца, оглянувшись, я увидел свою дочку, которая тихонько отошла ко сну, и никакие потусторонние «дяди» больше не тревожили малышку.

Следующей ночью всё повторилось. Я сделал несколько фотографий в момент пронзительного крика дочери. На фото в указанном углу были тёмные очертания. Увеличив изображение, я увидел скалящиеся рожицы и подумал: «Ну и воображение у меня!» Показал фото близким, и они подтвердили наличие на нём потусторонних существ. От греха подальше я все фотографии удалил. Пригласил в квартиру людей, близких к Богу, и после нашей молитвы дочь спала спокойно, бесовские «игры» закончились.

Я поведал эту историю знакомым, людям не верующим в Бога. Многие, кому я рассказал об этом, отнеслись серьёзно и даже запланировали сами посетить церковь, дабы сблизиться с Господом, покаяться и начать всё сначала в надежде на лучшие перемены в жизни. Грехов много, проблемы копятся, и нечисть селится в наших жилищах. Без поддержки Всемогущего тут не обойтись!

В ту ночь мне был дан явный ответ о существовании дьявольской силы и силы Защитника наших душ, которая уберегает мою семью уже не первый раз, не смотря на нашу глупость и греховность. Слава всепрощающему Христу!

Максим Алексеев

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г