Обошлось без операции

Это было пятнадцать лет тому назад. Чтобы приобрести собственное жильё, я с двумя детьми уехала работать в Москву. И это был неправильный выбор. Из-за перемены климата сильно заболели дети: сын страдал от бронхиальной астмы, а у дочери после гриппа сильно заболело ухо. Особенно боли мучили по ночам.

Одна больница следовала за другой. Наконец, мы оказались в самом известном медучреждении города. После удаления полипа дочке стало немного лучше, но врачи настаивали на радикальной операции. Моя мама была против и предложила луковые процедуры. Она в своё время сама потеряла слух после подобной операции. Кроме того, медсёстры искренне предупредили о возможных последствиях. Я стала усиленно молиться.

Люди давали противоречивые советы. Мысли в голове были разные… Наконец, назначили день операции, но затем пришли и сказали, что она откладывается, так как наша хирург сама заболела. Через некоторое время назначили другого врача и новую дату.

Ночь перед операцией я провела в молитве. Утром я была совершенно спокойна и, поблагодарив медработников, отказалась от оперативного вмешательства. Нас выписали из больницы.

После этого Господь помог найти хорошего лор-врача, и с его помощью моя дочка избавилась от сильнейшего гайморита, из-за которого и болело ушко. Затем мы для верности прошли обследование ещё у нескольких специалистов, и они, удивившись, не нашли никаких признаков болезни. Мы приобрели дом и вернулись на родину.

Я очень благодарна Господу и людям, участвующим в Его добрых делах.

Елена Корнева, с. Углянец, Воронежская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.