Любовь Христа в прощенье постигаю (Прощение)

Любовь Христа в прощенье постигаю,
Хоть человек чудовищен в грехе,
Я благодати Книгу вновь читаю,
В ней Божие прощенье есть и мне!
Бог возлюбил ещё до основанья,
До сотворенья мира на земле.
И доказал любовь Свою созданью
Распятием Иисуса на кресте.
Прощение мы заслужить не можем,
То Божий дар, любовь и благодать!
Как нищие, Его принять мы сможем
Тогда, когда научимся прощать!
Цена прощенья велика безмерно,
Христос её за нас всех уплатил!
Кто исповедал грех — нашёл путь верный,
Прощенье Божье лично получил!
Не терпит зла и не таит обиды
Прощенье настоящее всегда.
Прощать друг друга надо не для вида,
А всей душой, учась у ног Христа!
Иисус прощал обидчиков с любовью,
Он нас для жизни вечной искупил.
Омытые Его святою кровью,
Умеем ли прощать, как Он простил?
Виктория Романова,
г. Амурск, Хабаровский кр.