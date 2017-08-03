Любовь Христа в прощенье постигаю (Прощение)

Любовь Христа в прощенье постигаю,

Хоть человек чудовищен в грехе,

Я благодати Книгу вновь читаю,

В ней Божие прощенье есть и мне!

Бог возлюбил ещё до основанья,

До сотворенья мира на земле.

И доказал любовь Свою созданью

Распятием Иисуса на кресте.

Прощение мы заслужить не можем,

То Божий дар, любовь и благодать!

Как нищие, Его принять мы сможем

Тогда, когда научимся прощать!

Цена прощенья велика безмерно,

Христос её за нас всех уплатил!

Кто исповедал грех — нашёл путь верный,

Прощенье Божье лично получил!

Не терпит зла и не таит обиды

Прощенье настоящее всегда.

Прощать друг друга надо не для вида,

А всей душой, учась у ног Христа!

Иисус прощал обидчиков с любовью,

Он нас для жизни вечной искупил.

Омытые Его святою кровью,

Умеем ли прощать, как Он простил?

Виктория Романова,

г. Амурск, Хабаровский кр.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.