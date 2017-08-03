Любовь Христа в прощенье постигаю (Прощение)

Любовь Христа в прощенье постигаю,
Хоть человек чудовищен в грехе,
Я благодати Книгу вновь читаю,
В ней Божие прощенье есть и мне!

Бог возлюбил ещё до основанья,
До сотворенья мира на земле.
И доказал любовь Свою созданью
Распятием Иисуса на кресте.

Прощение мы заслужить не можем,
То Божий дар, любовь и благодать!
Как нищие, Его принять мы сможем
Тогда, когда научимся прощать!

Цена прощенья велика безмерно,
Христос её за нас всех уплатил!
Кто исповедал грех — нашёл путь верный,
Прощенье Божье лично получил!

Не терпит зла и не таит обиды
Прощенье настоящее всегда.
Прощать друг друга надо не для вида,
А всей душой, учась у ног Христа!

Иисус прощал обидчиков с любовью,
Он нас для жизни вечной искупил.
Омытые Его святою кровью,
Умеем ли прощать, как Он простил?

Виктория Романова,
г. Амурск, Хабаровский кр.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.

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