Люди в карантине сходят с ума друг от друга

Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail сообщает, что в Китае вырос уровень разводов в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции.

В городе Дачжоу, провинция Сычуань, с 24 февраля 300 пар подали на развод, утверждает сотрудник загса Лу Шицзюнь. Он считает, что вспышка разводов связана с тем, что супруги вынуждены проводить больше времени вместе из-за карантина. «Молодым людям приходится проводить много времени дома. Они бурно ругаются из-за пустяков и бегут разводиться», — посетовал Лу.

Похожую картину наблюдают сотрудники загсов в городе Сиань, провинция Шэньси. В одно из отделений за день поступило 14 заявок на развод. Это больше, чем сотрудники могут принять согласно лимитам. В городе Фучжоу, провинция Фуцзянь, каждый день около десяти пар подают на развод в местных загсах.

А что в России? Моя знакомая работает в детском саду. Когда взрослых отпустили самоизолироваться, они объявили сотрудникам детсада: «Нам дали каникулы, а детей мы будем водить в сад. Что с ними делать дома?» Причём, это было сказано абсолютно серьёзно.

Совместное пребывание в самоизоляции обостряет накопившиеся проблемы. Многие семьи обнаружили, что им сложно находиться вместе. Обычно отец с матерью весь день на работе, дети — в школе. Встречаются они вечером, чтобы отойти ко сну, а утром снова покинуть своё гнездо.

Теперь, когда коронавирус загнал нас домой, некоторым предстоит заново познакомиться с членами своих семей. К сожалению, кто-то обнаружит рядом с собой чужих людей. Иисус 2000 лет назад, глядя в будущее, так сказал о наших днях: «И во многих охладеет любовь». Желаю себе и вам не оказаться в числе этих многих. Друзья, лелейте друг друга. Будьте снисходительны. Не придирайтесь к мелочам. Цените эту возможность побыть вместе.

Не тратьте это время на пустые развлечения. Читайте вместе, готовьте вместе, ешьте вместе. Вместе делайте зарядку. Уберитесь в доме. Поиграйте с детьми (не в компьютерные игры). А вечером помолитесь всей семьёй. И не просто о том, чтобы не заболеть, а чтобы остаться (или стать?) людьми любящими, цельными, подлинными. Подумайте, в чём смысл вашей жизни. В чём ваша опора? Каковы ваши ценности? Что ждёт вас впереди? Откройте, наконец, Библию. Мир неизбежно идёт к концу, но Бог ещё даёт нам время, даёт возможность сделать паузу и задуматься. Не упустите эти драгоценные дни. Время, проведённое в молитве, конечно, очень отличается от просмотра интересного фильма с ведром попкорна, но это то, что по-настоящему сближает и делает родными. Не тратьте жизнь на пустое. Вкладывайте в непреходящее. И да поможет вам Бог!

Александра Третьякова

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