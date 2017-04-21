Исследования: люди стали менее религиозны

Опросы общественного мнения о религиозных взглядах населения в разных странах рисуют чёткую картину: общественность становится всё более светской.

Действительно, многие люди отворачиваются от церкви и традиционных религиозных взглядов. Вера в Бога, посещение церкви и религиозная идентификация неуклонно становятся менее распространёнными, и эта тенденция наблюдается на протяжении многих лет, отмечается в исследовании, проведённом Pew Research Center.

Вера в Бога находится на спаде, но вера в НЛО, призраков и другие паранормальные явления находится на подъёме. По данным исследования быть атеистом не обязательно означает отказ от веры в остальные сверхъестественные вещи, 30 % атеистов сообщили о вере в существование Бога или универсального духа.

Источник: planet-today.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (240) апрель 2017 г.