Мальчик, выросший в Храме

Где обычно растут дети? Конечно, в родительском доме. А вот Самуил вырос в другом месте…

В давние библейские времена жила женщина по имени Анна. Она очень любила Бога. У Анны был муж, его звали Елкана. Но Анна не могла иметь детей, и это очень расстраивало её.

Однажды Анна и Елкана возвращались после особенного богослужения. В храме Анна молилась о том, чего она хотела больше всего на свете. Анна пообещала, когда у неё родится сын, отдать его Богу на служение. Священник Илий в храме сказал ей: «Бог исполнит твою просьбу».

Анна шла домой и смотрела, как соседские дети весело играют в догонялки. Она смотрела и улыбалась. Улыбалась, потому что у неё теперь была тайна: она станет мамой. Как Анна была счастлива!

Через некоторое время у Анны и Елканы родился сын. Они смотрели на его волосики, маленькие ушки, носик и думали: «Какой красивый у нас малыш!» Анна назвала сына Самуилом, потому что это имя значило «выпрошенный у Бога». Она просила у Господа сына, и Он ответил на её молитву. Анна помнила о своём обещании Богу отдать сына Ему на служение и через некоторое время собиралась выполнить его.

Прошли годы, Самуил подрос, и Анна отвела его в храм. Самуил остался со священником Илием и стал помогать ему в святилище. Самуил чувствовал себя особенным ребёнком, потому что он служил в храме. Священник Илий был рад иметь в храме такого хорошего помощника, как Самуил.

Когда наступало время праздника, Анна приходила в храм и приносила сыну новую одежду. Самуил рос так же, как и вы, и поэтому каждый год ему нужна была одежда большего размера.

Бог видел преданность и готовность Самуила служить Ему. Когда Самуил вырос, он стал судьёй и священником Израильского народа. Бог сделал его Своим пророком и через него обращался к народу. Через Самуила Бог сотворил много чудес.

Подготовила Татьяна Ведерникова

Художник Мария Коровина