Отгадки в сундучке

Ребята, в облачках вы увидите загадки и подсказки, где найти ответ в Библии. Сами или с помощью взрослых прочитайте истории и соедините облачко с правильным ответом из сундучка.
Первый раз — прилетел,
Второй раз — принёс,
Третий раз — не вернулся.
(книга Бытие, глава 8)
У колодца это было:
Раб просил воды напиться.
Напоив раба, девица
И верблюдов напоила.
С кем, когда и где всё это было?
(книга Бытие, глава 24)
За свои сны много бит,
За чужие — на троне сидит.
(книга Бытие, главы 37, 41)
Три раза по имени Бог называл,
Но голоса Божьего мальчик не знал.
Но волю Свою объявить хочет Бог,
И Бога услышал отрок-пророк.
(1 книга Царств, глава 3)
Две женщины стояли пред царём
И спорили. Одна из них неправду говорила…
И спор их царь решил мечом.
О чём был спор? Когда всё это было?
(3 книга Царств, глава 3)
Самуил
Раб Авраама и Ревекка
Иосиф
Женщины спорили о ребёнке перед царём Соломоном
Голубь
Читайте больше интересных рассказов и стихов на сайте chudostranichki.ru
Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.