Отгадки в сундучке

Ребята, в облачках вы увидите загадки и подсказки, где найти ответ в Библии. Сами или с помощью взрослых прочитайте истории и соедините облачко с правильным ответом из сундучка.

Первый раз — прилетел,

Второй раз — принёс,

Третий раз — не вернулся.

(книга Бытие, глава 8)

У колодца это было:

Раб просил воды напиться.

Напоив раба, девица

И верблюдов напоила.

С кем, когда и где всё это было?

(книга Бытие, глава 24)

За свои сны много бит,

За чужие — на троне сидит.

(книга Бытие, главы 37, 41)

Три раза по имени Бог называл,

Но голоса Божьего мальчик не знал.

Но волю Свою объявить хочет Бог,

И Бога услышал отрок-пророк.

(1 книга Царств, глава 3)

Две женщины стояли пред царём

И спорили. Одна из них неправду говорила…

И спор их царь решил мечом.

О чём был спор? Когда всё это было?

(3 книга Царств, глава 3)

Самуил

Раб Авраама и Ревекка

Иосиф

Женщины спорили о ребёнке перед царём Соломоном

Голубь

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Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.