Мальчишки нашего двора

В преддверии праздника Победы наша читательница делится с «Сокрытым Сокровищем» воспоминаниями детства.

После двухлетнего проживания в деревне моя семья вернулась в город. Уезжали мы потому, что в деревне легче было выжить в тяжёлые годы войны. Нам выделили участок земли, на котором мы сажали картошку. Мы могли сходить в лес за дровами и не мёрзнуть в зимнее время. В городе дрова нужно было покупать, а денег не было. И самое главное, в деревне жили наши родственники и друзья: мы друг друга поддерживали и выручали.

Но мой город и мой двор были лучшими на земле, и каждый день я мечтала туда возвратиться. Особенно любила я своих друзей. Их было одиннадцать человек: шесть девчонок и пять мальчишек. Когда началась война, нам, девчонкам, было по 10 – 11 лет, мальчишкам — чуть больше.

С самого начала войны мальчишки решили бежать на фронт, как только подрастут. И вот наступил день, когда они решили, что пора осуществить свою задумку. Как раз в это время мы вернулись из деревни в город. У ребят тогда решался вопрос, где найти деньги на дорогу до фронта. Мы договорились собрать в домах всё, принадлежащее нам: книги, патефонные пластинки, какие-то безделушки… и продать это на базаре. Книги принесли все, а пластинки принёс Валентин: только его семья имела возможность подарить сыну на день рождения патефон и пластинки, на которых были записи песен и романсов 40-х годов — бесценные произведения, которые и в наши дни слушают с замиранием сердца. Мы понимали, чего лишаемся, но другого выхода у нас не было. Всё, что мы принесли, продали быстро, но денег всё равно было мало. Снова думали, что делать. И решили продавать на базаре воду: в то время это был один из способов заработка. В основном этим занимались летом, и особенно хорошо можно было заработать в жару.

Нам повезло: стояли жаркие дни. Мальчишки наливали воду из городских колонок и шли с вёдрами на базар. А мы были уже там, успев занять выгодное для продажи место — в центре базара. В руках у нас были алюминиевые кружки. За воду нам платили «кто сколько сможет», а тем, у кого не было денег, мы давали воду бесплатно. За несколько дней заработали, как нам казалось, достаточно.

В день расставания мы собрались за сараями в конце двора, где всегда решали важные вопросы: там нас никто не видел и не слышал. Мальчишки взяли с нас обещание, что мы не скажем их родителям, куда они уехали.

На следующий день мы пошли на станцию. Мальчишки украдкой забрались в товарный вагон и уехали. На первой же встрече с их матерями мы рассказали всё, как было: не смогли выдержать их слёз. Они обратились в милицию. Но рассчитывать на то, что наших друзей скоро найдут, не приходилось: мальчишек, бежавших на фронт, в те дни было много.

Разыскали наших товарищей, когда они были почти у цели. На рассвете поезд остановился, мальчишки услыхали топот чьих-то ног и мужской разговор. С шумом распахнулись створки вагона, и они увидели двух милиционеров. Ребятам было приказано спрыгивать на платформу. Их повели в милицию, а потом отправили домой. Мы обрадовались, когда услышали, что мальчишки вернулись, и с нетерпением ждали их появления во дворе. Но они не выходили. Увидели мы их спустя несколько дней, и, как нам показалось, это были совсем другие мальчишки: серьёзные, повзрослевшие. В их глазах уже не было прежнего озорства, но какая-то озабоченность. Мы понимали их: они переживали, что не смогли осуществить задуманное и выполнить свой долг — долг мужчин, призванных защитить свою страну.

А потом наступил самый счастливый день в нашей жизни. Утром, на рассвете, двор зашумел от топота ног, стука в двери и окна наших квартир. И сквозь этот шум слышалось рвущее сердце от радости слово, которое произносили одновременно множество голосов: «Победа! Победа!..»

Все выбежали из своих квартир, обнимали друг друга, целовались, плакали, смеялись… А потом накрыли газетами стол, за которым жильцы играли в шахматы, шашки, домино. Принесли из дома к столу кто что смог, в основном овощи: картофель, капусту, лук, морковь, свёклу. Хлеба, конечно же, ни у кого не было: вчерашний паёк съели ещё вчера утром. Испекли на костре картошку, приготовили винегрет и праздновали дотемна.

Вскоре стали возвращаться домой оставшиеся в живых в этой чудовищной войне. Только у четверых из моих друзей вернулись отцы. На их гимнастёрках было много орденов и медалей. Они вернулись героями. Героями были и те, кто погиб, защищая свой народ, свою Родину. Вечная им память!

Любовь Фролова, г. Пенза

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.