«Наконец-то, – думаете вы, – немного мира и покоя», – и усаживаетесь почитать журнал. Но вскоре из детской доносится леденящий душу крик, вы бросаетесь в комнату и видите там своих разгоряченных отпрысков, каждый из которых, указывая на другого, заявляет: «Он первый начал!»

Вы в ужасе оттого, что ваши дети могут испытывать друг к другу негативные чувства. Вы разочарованы в себе, как в воспитателе. Что же нам, родителям, делать с соперничеством между братьями и сестрами, которое почти всегда в той или иной форме присутствует в семье? Разрешить эту проблему помогут три принципа, которые нам нужно хорошо усвоить.

Соперничество естественно

Наши характеры искажены грехом. Каждый человек, рождающийся в этот мир несовершенен. И впервые в истории Земли соперничество проявилось уже между Каином и Авелем, первыми детьми Адама и Евы.

В каждом из нас в какие-то моменты проявляется дух эгоизма и стремление к первенству, которого мы хотим достичь любым путем. И если, став взрослыми, мы все еще испытываем подобные чувства, то как, должно быть, трудно избавиться от них нашим детям.

Каждый из наших детей втайне мечтает быть в наших глазах номером один. Они хотят быть самыми любимыми. Дети не испытывают особого восторга от того, что им приходится делить нас со своими братьями и сестрами, поэтому не следует ожидать от них большого самопожертвования в этой области. Напротив, нам нужно быть готовыми к соревнованию между ними. И главный приз в этом соревновании – мы сами, родители, наше внимание, любовь.

Соперничество – это не всегда плохо

Нас разочаровывает, когда наши дети проявляют недружелюбие по отношению друг к другу. Но у этого соперничества есть положительные стороны. Дети учатся разрешать конфликты. Общаясь с братьями и сестрами, они получают навык сосуществования в коллективе. Опыт разрешения конфликтов, полученный в родительском доме, служит как бы буфером между ребенком и жестоким миром, который находится за порогом. Мы должны благодарить Бога, что сегодня, когда ссоры между детьми происходят на наших глазах, мы можем влиять на них и учить правильно выходить из сложных жизненных ситуаций.

Соперничеством следует управлять

Родители, пытаясь справиться с детским соперничеством, порой, впадают в две крайности: они либо чересчур вмешиваются в дела детей, либо игнорируют их проблемы. В первом случае мы не даем возможности детям приобрести свой собственный опыт: научиться разрешать конфликты и управлять своим поведением. Во втором случае детские ссоры могут нести в себе разрушительные эмоции, которые повлияют на характер ребенка и всю его будущую жизнь. Например, если один, более одаренный (или более энергичный) ребенок постоянно унижает другого, то это может привести к формированию у второго ребенка комплекса неполноценности. Всю свою жизнь он будет страдать от неуверенности в себе. Хотя этого можно избежать, если родители вовремя восстановят справедливость в момент конфликта, оказав поддержку более слабому и урезонив обидчика.

Пусть терпение и настойчивость будут нашими спутниками в процессе воспитания у наших детей добрых христианских качеств характера.

Н. Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (103) ноябрь 2005 г.