Мама — лучший пример

Дети неизменно подражают взрослым. Они всегда поступают так же, как их родители, несмотря на попытки последних перевоспитать их.

Родители, хотят они того или нет, постоянно учат своих детей. Это происходит ежедневно. И поверьте: ваше поведение гораздо красноречивее всех ваших самых правильных слов. Вам трудно привить ребёнку доброту и вежливость? Остановитесь и послушайте самих себя. Говорите ли вы «пожалуйста» и «спасибо» своему супругу и детям? Обходительны ли вы дома так же, как и на работе? Если нет, тогда ваши дети станут вашей копией, а не тем идеалом, о котором вы говорите или мечтаете.

Возможно, у супругов разные представления о моральных ценностях. Он думает, что невинная маленькая ложь — пустяк, а она ратует за исключительную честность. Он полагает, что дети должны уметь соперничать, если хотят преуспеть в бизнесе, и смеётся над её призывами к умиротворённости и смирению. Одинаковый взгляд на нравственные ценности жизненно важен для благополучия семейных отношений. Ваши дети будут получать в семье противоречивую информацию о ценностях. Вы живёте так, а ваш муж — иначе. Ситуация сложная, но не безнадёжная.

Информация о ценностях воздействует намного сильнее, когда и мама, и папа живут в соответствии с ними. Если нет согласия в этом вопросе, молитесь и просите Бога сделать христианские ценности привлекательными для детей. Покажите, как радостно жить в соответствии с Божьими ценностями. Проводите больше времени с детьми, занимаясь с ними тем, что их интересует. Соглашайтесь с супругом во всём, в чём только возможно для вас. Отстаивайте действительно важные ценности и не препирайтесь по пустякам. Познакомьте своих детей с взрослыми, которые воплощают в своей жизни христианские ценности.

Когда вы становитесь родителями, каждая черта характера подвергается испытанию. Если супруги эмоциональные личности, то им порой нелегко сдерживать сиюминутный гнев, который так плохо воздействует на детей. Но в то же время они могут горячо обнимать и целовать, смеяться и наполнять жизнь постоянной радостью, которая так нравится детям. Бог поможет вам проявлять свои достоинства чаще и сгладит ваши недостатки.

Когда вы неправы, признайтесь супругу и детям в этом. Признание своих ошибок делает вас настоящей личностью, которая старается справляться с реальными проблемами повседневной жизни. Ваши дети будут уважать вас больше за откровенность и смирение, нежели за притворное совершенство, — ведь они-то отлично знают, какие вы на самом деле.

Дети также усваивают модель поведения других людей, играющих важную роль в их жизни, — старших братьев и сестёр, дедушек и бабушек, нянечек и учителей. Младшие дети смотрят на старших и всеми силами стараются подражать им. Поэтому уделите пристальное внимание воспитанию старших детей. Задумайтесь, живут ли согласно тем ценностям, которые вы хотите привить своим детям, те, кто проводит с ними много времени.

Совет матерям (не в обиду бабушкам):

Вам следует быть осторожными, если вы перепоручаете надзор за вашими детьми другим людям. Строго говоря, никто не может освободить вас от ответственности, возложенной на вас Богом. Многие дети были совершенно загублены вмешательством родственников или друзей в их семейный уклад. Матерям никогда не следует позволять ни родным сёстрам, ни даже своим матерям вмешиваться в воспитание детей. Хотя мать может получить самое хорошее воспитание у своей собственной матери, однако в девяти случаях из десяти, став бабушкой, она портит детей своей дочери потаканием и неразумной похвалой. Таким обращением все терпеливые усилия матери могут быть сведены на нет. Сыновья и дочери должны воздавать всяческое уважение и почтение родителям, но нельзя позволять им вмешиваться в дело воспитания собственных детей, а бразды правления следует крепко держать в своих руках.

Из книги по воспитанию детей, 1909 г.

Дорогие мамы, пусть ваш добрый пример будет лучшим учебником для младших членов семьи. Ведь мы желаем им не просто земного благоденствия, но и жизни вечной, правда? Сейте же разумное, доброе, вечное. Просите у Бога мудрости в деле формирования характера — самом важном деле.

Подготовила Екатерина Семёнова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.