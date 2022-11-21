Мама, порадуй себя!

Статья настигла меня в тот самый момент, когда я купила новую скатерть (если начистоту, то сразу две). Есть, вроде, нужды посерьёзней, чем эти скатерти, но вдруг отчаянно захотелось красоты и уюта. Иду я домой со скатертями в сумке (интересно, заметит ли муж преображение кухни?), а на электронку эта статья прилетает. Остановилась я посреди тротуара, прочитала, воспрянула духом и, радостная, заспешила дальше. О чём же была эта статья?

Я мама двоих детей. Воспитывая их, всегда в первую очередь думаешь об их желаниях и нуждах. Заботишься о том, чтобы им было хорошо, тепло, вкусно, чтобы была новая обувь, одежда, впечатления. Как говорится, всё лучшее — детям. И в какой-то момент ловишь себя на мысли о том, что самой себе во многом отказываешь и чего-то не позволяешь. Постепенно в сердце рождаются неудовлетворённость, раздражение и даже обида.

Уверена, что в этом описании многие мамы увидят себя. Когда вам родные на день рождения дарят денежку, чтобы вы купили себе подарок, то первая мысль, которая возникает в голове: «Что нужно детям?» Или: «Что нужно купить мужу?»

Вспоминаю свою маму. Она воспитывала одна двоих детей, никогда не унывала и не плакала. Ей приходилось работать на двух работах, было непросто. Всё для нас, детей. Но мне, ребёнку, всегда хотелось, чтобы мама купила что-то для себя (например, платье), сделала причёску, маникюр. И даже сейчас моя мама лишает себя многих приятных вещей, считая, что лучше это отдать детям. Но я люблю её просто потому, что она лучшая мама.

К чему я это всё пишу? В психологии существует понятие «Синдром отложенной жизни». Суть этого явления заключается в том, что человек постоянно живёт в будущем. Он откладывает настоящую жизнь до лучших времён, как будто сможет её прожить снова, безошибочно и с удовольствием. А пока он терпит нелюбимую работу (ведь когда-то он обязательно найдёт ту, которая будет ему по душе), носит одежду, которая ему не очень идёт и не нравится (но когда-нибудь он купит красивую). Он пользуется треснутой чашкой и старой сахарницей без крышки: пройдёт время, и он непременно приобретёт новую. Когда-нибудь он сделает ремонт, порадует себя обновкой, увидит море и горы… Когда-нибудь…

И многие мамы страдают этим синдромом, откладывая жизнь. Но в какой-то момент женщина становится раздражительной, злой, начинает обвинять детей и мужа в том, что она несчастна и всего лишена. Но постойте! Кто нас, женщин, лишает всего этого? Не мы ли сами взваливаем на себя эту никому не нужную ношу? Не мы ли сами вживаемся в образ жертвы?

В какой-то момент я остро осознала, что второго шанса жить нет. И детям, и мужу нужна счастливая и довольная мама сейчас. Сегодня. И если я сделаю красивую стрижку или запишусь в бассейн, бюджет не сильно пострадает, но и у меня, и у членов моей семьи будет хорошее настроение. Детям будет приятно, что их мама красивая и довольная.

В связи с этим вспоминается еврейская притча.

Жила-была бедная еврейская семья. Детей было много, а денег мало. Бедная мать работала на износ: готовила, стирала, кричала, раздавала подзатыльники и громко сетовала на жизнь.

Наконец, выбившись из сил, отправилась за советом к раввину. «Как стать хорошей матерью?» — спросила она.

От раввина женщина вышла задумчивая. С тех пор её как подменили. Нет, денег в семье не прибавилось. И дети послушнее не стали. Но теперь мама не ругала их, а с лица её не сходила приветливая улыбка. Раз в неделю она шла на базар, а вернувшись, на весь вечер запиралась в комнате.

Детей мучило любопытство. Однажды они нарушили запрет и заглянули к маме. Она сидела за столом и пила чай со сладкой булочкой!

— Мама, что ты делаешь?! А как же мы?! — возмущённо закричали дети.

— Ша, дети! — важно ответила она. — Я делаю вам счастливую маму!

Мораль: чтобы отдавать себя другим, нужно прежде приготовить раздаваемое. Чтобы вся семья была счастлива, в первую очередь нужно, чтобы счастлива была мама!

Дорогие мамы, позволяйте себе небольшие «приятности», которые делают вас счастливой. Пользуйтесь красивой посудой сейчас, а не только когда у вас гости. Купите себе, наконец, красивую фарфоровую чайную пару и пейте из неё ваш любимый чай. Позвольте себе красивое бельё, ведь вам никогда уже не будет двадцать лет, и сейчас самое время носить его для себя и любимого мужа. И если давно хотели записаться в бассейн, стоит сделать это сейчас, ведь никто не пострадает за пару часов вашего отсутствия дома. Наоборот, члены семьи приобретут навык выживания без мамы.

Пусть совет царя Соломона вдохновит вас: «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью…» (Библия, книга Екклесиаста 9:8, 9).

Мамы, порадуйте себя! Не откладывайте счастье на завтра!

Елена Сергеева

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.