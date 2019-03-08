Мама, возвращайся!

Она домой идти велит,

Со мною учит алфавит,

Порою не даёт конфет

И суп мне варит на обед,

Одежду вешать заставляет

И мультик новый не включает.

Я на неё немножко зол:

Скорей бы папа уж пришёл!

Но как-то мама заболела,

И началось такое дело:

К нам бабушка и дед идут,

Конфеты сумками несут.

Потом везут к другому деду.

Он тоже нам суёт конфету.

И, чтобы не грустили дети,

Нам разрешает всё на свете.

Мы мультики весь день глядим,

Уроки делать не хотим.

Уж от конфет болит живот,

Безделье счастья не несёт,

И двойка в дневнике стоит…

И у меня унылый вид…

Я сильно мучаюсь с зубами,

И каждый час звоню я маме:

«Ты на меня не обижайся.

Скорее, мама, поправляйся!

Ты очень-очень мне нужна,

И ты здоровой быть должна!

Я буду каждый день молиться:

«Господь, пусть мама возвратится!»

И, ты когда придёшь домой,

Я буду, мама, сам не свой —

Уроки буду я учить,

Тебя за суп благодарить,

Когда попросишь — помогать

И сладкого не вымогать».

А мама почему-то плачет:

«Я скоро прилечу, мой зайчик!»

Александра и Анисья Третьяковы

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.