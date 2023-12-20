Настоящее рождество!

Однажды зимним вечером Аня смотрела по телевизору детский зарубежный фильм про Рождество. Девочка удивилась, что в фильме семья с размахом готовится к этому празднику. За месяц они делали специальный календарь, и каждый день дети вытаскивали оттуда маленькие подарочки, да и в сам праздник под ёлкой было большое количество подарков.

Аня была очень впечатлена, и когда мама пришла с работы, побежала к ней с вопросами:

— Мама, скажи, а почему мы никогда не дарим подарки на Рождество? Я сейчас видела в фильме, что в других странах это такой большой праздник, люди ждут его, готовятся, чтобы была праздничная атмосфера.

Мама вздохнула.

— Аня, знаешь ли ты, что такое Рождество? — спросила она дочку.

— Конечно, знаю, мама. Это день, в который родился Христос. Мы читали эту историю много раз в Библии, но почему мы не отмечаем этот праздник?

Мама предложила Ане сесть на диван.

— А ты слышала, чтобы в фильме говорили о Боге? О рождении Иисуса?

Аня призадумалась. Она действительно не помнила, чтобы кто-то упоминал Христа.

— Дело в том, дочка, что многие люди празднуют Рождество, как обычный праздник, например, Новый год. Люди веселятся и дарят подарки, встречаются с родными, готовят вкусную еду, но никто не вспоминает о сути этого праздника. Не все, кто празднуют Рождество, знают, Кто такой Иисус Христос.

— Как такое возможно? — удивилась Аня.

Мама только пожала плечами.

— Мы сейчас не знаем точно, в какой день родился Иисус. Но мы знаем, что Он хочет, что бы мы делали, потому что об этом написано в Евангелии. Ты знаешь из библейских историй, что Он помогал людям и побуждал всех быть добрыми и послушными Богу, любить ближних. Я думаю, лучший способ праздновать рождение Христа — это не дарить море подарков, а жить по Его примеру.

Аня кивнула. Хоть ей и нравилась идея получать много подарков, она поняла, что такой обычай не имеет отношения к Иисусу Христу. Она собиралась было идти в свою комнату, но тут мама сказала:

— Вообще-то знаешь, дочка, мне в голову пришла одна идея. Мы ведь тоже можем посвятить целый месяц подготовке к Рождеству. Только мы будем делать сюрпризы не друг другу, а другим людям.

— Здорово! — обрадовалась Аня.

— Давай составим список, кому и чем мы можем помочь, и будем делать что-то каждый день.

Аня с мамой написали на листочке всё то, что хотели бы сделать для своих ближних. В следующий месяц они навещали знакомых одиноких людей и помогали им по дому, дарили христианские книги неверующим родственникам и делали небольшие подарки тем людям, которые не могли себе позволить купить что-то на праздник. Делать добро им было очень приятно. Приятно было и Иисусу, Который сказал когда-то: «Если хотите сделать для Меня что-то доброе и хорошее, сделайте это окружающим. Я буду радоваться так, как будто вы сделали это лично Мне».

Анжела Доброва

Художник Светлана Литвина

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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.