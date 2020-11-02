Здоровье матери — особая забота главы семьи. Ведь не секрет, что на плечи мамы, кроме основной работы, ложится большая часть домашних забот, и часто на отдых не остаётся времени.

После родов я слышала эти слова каждый день.

Возвращаясь домой с работы, он первым делом шёл мыть руки и к ребёнку. Тогда я во второй раз влюбилась в своего мужа.

«Маме нужно отдохнуть», — улыбался он, брал на руки Филиппа и не отпускал, мурлыча колыбельную, пока сын не уснёт.

«Маме нужно отдохнуть», — сонно бормотал он, вставая ночью, меняя пелёнку и подкладывая мне наше сокровище. Он терпеливо ждал, пока сын насытится, и бережно перекладывал Филиппа в кроватку.

«Маме нужно отдохнуть», — закатывал он рукава и кормил маленького привереду с ложечки.

«Маме нужно отдохнуть», — собирал он годовалого Филиппа на вечернюю прогулку, давая мне возможность провести время в тишине.

«Маме нужно отдохнуть», — шептал он лукаво улыбающемуся сыну, требующему книжку, и шёл рассказывать придуманные им сказки.

«Маме нужно отдохнуть», — он проверял уроки, на пальцах объясняя непонятные Филиппу вещи.

«Маме нужно отдохнуть», — шикнул он на Филиппа, вернувшегося с выпускного.

Стоило прозвучать этим словам, как душу наполняла необъяснимая нежность, волнами согревая и укутывая от бытовых неурядиц и усталости. На глаза наворачивались слёзы счастья, которым хотелось поделиться со всем миром.

Был и третий раз, когда любовь к мужу накрыла меня с новой силой. Когда слово «мама» было заменено на «бабушку».

«Бабушке нужно отдохнуть!», — он погрозил пальцем нашему внуку, раскапризничавшемуся во время первой разлуки с мамой и папой, и стал тихонько напевать ему колыбельную.

«Бабушке нужно отдохнуть», — он подмигнул внуку и стал собирать удочки, чтобы пойти на пруд с первенцем Филиппа.

«Бабушке нужно отдохнуть», — с лёгкой укоризной в голосе, он протянул внуку наушники, чтобы его планшет не кричал на весь дом.

До рождения внучки он не дожил совсем чуть-чуть. Дети забрали меня к себе, отказались оставлять одну в опустевшем доме.

Впервые взяв на руки внучку, я расплакалась. Мне показалось, что вот-вот и я услышу такой родной голос: «Бабушке нужно отдохнуть!» Даже оглянулась с какой-то глупой надеждой на разыгравшееся воображение.

Вечером, уже на грани сна, я уловила шёпот Филиппа из гостиной: «Спи, хорошая, спи. Маме нужно отдохнуть!» Я встала и тихонько отворила дверь: Филипп качал дочку на руках, тихонько напевая колыбельную. Ту самую. Папину.

Его с нами уже нет, но слова «маме нужно отдохнуть» живы.

Источник: 4istorii.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.