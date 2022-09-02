Хоть кол на голове теши!

Многие родители обеспокоены тем, что у их детей отсутствуют мотивация и ответственность. Этих аморфных чад постоянно приходится убеждать, уговаривать, заставлять. В ход идут пряники, кнуты, угрозы, шантаж, а ситуация не меняется. Разве что у родителей глазик дёргаться начинает. Как быть?

Вот лишь некоторые вопросы, которые задают отчаявшиеся родители. Как можно помочь?

Ребёнок ничего не хочет. Точнее, хочет только валяться на диване с телефоном. Как вдохнуть в него жизнь?

Это одна из форм бунта — тихий бунт. Так ребёнок протестует, не принимая ваши правила. Он привык, что инициатива всегда исходит от вас, что источник всех мотиваций — тоже вы. Он давно уже уловил, что учёба нужна не ему, а вам. Чем больше вы давите и взываете к совести и разуму, тем больше он протестует. Оставьте его, дайте ему понять, что вы не будете силой извлекать его из этого пассивного мирка. Знаете, как пережить подростковый возраст ребёнка? Займитесь собой, своими делами. Это совет для тех, у кого складывается описанная выше ситуация. Можно много говорить, как не дойти до такого, но если реальность такова, то вспомните, что у вас есть своя жизнь и интересы помимо учёбы ребёнка. Не растворяйтесь в нём. Не живите за него.

Сыну (девятикласснику) школа уже поперёк горла. Раньше покладистый был, а теперь твердит одно: «Неинтересно, не хочу, не буду». Только и может с друзьями гулять да за компьютером сидеть. Он совершенно не думает, куда поступать дальше. А я устала думать и решать за него. Как быть?

Прекрасно ответила на похожий вопрос Людмила Петрановская:

Никак. 9 класс не у вас, а у ребёнка. Надо решить, куда идти дальше? Надо. Задайте ему этот вопрос. Вопрос задали — родительский долг выполнили. Пусть подумает, у него ещё есть время. Чем больше будете думать вы за него, тем меньше будет думать он. Сказать ему: «Дорогой, тебе 14 лет, как ты решишь, так мы и сделаем».

У дочери-подростка нет никакой мотивации. Уроки совсем делать не хочет.

А кто в этом возрасте хочет делать уроки? У неё есть полное право не хотеть. И нужно честно признать это её право. Вы сами в 13 лет хотели делать уроки и ходить в школу? Но ходили ведь? Есть вещи, на которые очень сложно замотивировать. Что же вы можете сделать? Для начала научите свою дочь «глотать лягушку».

Справка:

«Лягушка» — самая важная и неприятная работа, которую нам свойственно откладывать. «Съесть лягушку» — разобраться со сложным делом до того, как оно стало для тебя серьёзной проблемой и негативным фактором, угнетающим твоё моральное состояние.

Марк Твен как-то сказал, что если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть чудесным, ведь худшее на сегодня уже позади. Всем, кто хочет чего-то добиться, каждый день в первую очередь нужно съедать свою «лягушку»: выполнять самое трудное и самое важное из всех предстоящих дел.

Скажите дочери, что прекрасно понимаете, как ей неохота заниматься. А затем переходите к «лягушке». Поведайте ей (не лягушке, а дочке) о своей борьбе, о том, как вы собираете волю в кулак и делаете то, чего делать не хочется. Объясните, что не всегда в жизни мы делаем только то, что нам нравится. Договоритесь с ней, что, пока она «глотает лягушку», вы испечёте что-нибудь вкусненькое, чтобы подбодрить её.

Мы боимся, что сын так и пролежит всю жизнь на диване.

«Чем больше вы боитесь, тем больше они лежат. Это механизм созависимости. Когда человек чувствует, что кто-то живёт его жизнью и слишком переживает за него, он начинает отстаивать свою субъектность», — убеждена Людмила Петрановская. Так вот, если ребёнок отстаивает эту самую субъектность активно, он может позволить себе послать взрослых куда подальше. А когда на активное сопротивление сил нет, он начинает отстаивать себя пассивно. Замыкаясь и закрываясь.

Как научить ребёнка ответственности в ранние годы, чтобы не кусать локти, когда он станет подростком?

Не пренебрегайте физическим развитием. В здоровом теле — здоровый дух. С детства поручайте детям работу по дому и саду, благодарите их и поощряйте за хорошо выполненные обязанности. Адекватные физические нагрузки — это эндорфины и хорошее настроение.

Не усаживайте ребёнка за учебники слишком рано, не отбивайте интерес к учёбе только потому, что сын соседки в 3 года уже читает и считает. Для чтения выбирайте интересные познавательные книги, которые вырабатывают позитивное отношение к учёбе. Вместе радуйтесь открытиям. Пусть дети видят, что вы сами с энтузиазмом чему-то постоянно учитесь. И не торопитесь с приобретением того самого телефона, на который потом будете жаловаться. Вместе путешествуйте, ходите в походы, на экскурсии — личным примером покажите, что счастье — не в телевизоре и не на просторах интернета.

И ещё. Учёба — не главное в жизни. Помните об этом. Когда ребёнок лежит с температурой, ты вдруг понимаешь, что вся школа с её требованиями — это суета. А вчера столько крика было, столько слёз пролилось из-за этой учёбы… Ради чего? Гораздо важнее вырастить здорового, счастливого, доброго, любящего и любимого человека, чем отличника.

Подготовила Ирина Вологина

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