Манты с картофелем и тыквой

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На 6 – 8 штук

Тесто:

1 стакан воды

½ чайной ложки соли

3 стакана муки.

Замесить тесто, как на вареники, убрать в пакете в холодильник отлежаться.

Начинка:

5 – 6 сырых клубней картофеля среднего размера очистить и порезать мелкими кубиками или натереть на крупной тёрке.

1 стакан тыквы, порезанной мелкими кубиками, как картофель. Если картофель тёрли, то трите и тыкву.

2 средние луковицы порезать кубиками.

2 ст. ложки растительного масла

1 чайная ложка сухих специй (базилик, кориандр и т. п.) — по желанию

¼ ч. ложка соли (не переборщите).

Приготовление:

Смешать все ингредиенты начинки. Разделить тесто на кусочки и тонко раскатать. На середину теста положить начинку. Если овощи были сочные и образовалось много жидкости, слейте лишнюю, но насухо начинку не отжимайте. Защипните манты с четырёх сторон¸ выложите в пароварку и готовьте 25 – 30 минут. Подавайте горячими, сбрызнув маслом.

Подготовила Оксана Соловьёва