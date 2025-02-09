Манты с картофелем и тыквой

Вы уже пробовали такие? Не забывайте, что мы стремимся предложить вам рецепты не просто вкусных блюд, но, в первую очередь, блюд полезных.
На 6 – 8 штук
Тесто:
- 1 стакан воды
- ½ чайной ложки соли
- 3 стакана муки.
Замесить тесто, как на вареники, убрать в пакете в холодильник отлежаться.
Начинка:
- 5 – 6 сырых клубней картофеля среднего размера очистить и порезать мелкими кубиками или натереть на крупной тёрке.
- 1 стакан тыквы, порезанной мелкими кубиками, как картофель. Если картофель тёрли, то трите и тыкву.
- 2 средние луковицы порезать кубиками.
- 2 ст. ложки растительного масла
- 1 чайная ложка сухих специй (базилик, кориандр и т. п.) — по желанию
- ¼ ч. ложка соли (не переборщите).
Приготовление:
- Смешать все ингредиенты начинки.
- Разделить тесто на кусочки и тонко раскатать.
- На середину теста положить начинку. Если овощи были сочные и образовалось много жидкости, слейте лишнюю, но насухо начинку не отжимайте. Защипните манты с четырёх сторон¸ выложите в пароварку и готовьте 25 – 30 минут.
- Подавайте горячими, сбрызнув маслом.
Подготовила Оксана Соловьёва