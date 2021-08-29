Всё гениальное просто

Время свежих овощей. И почему-то хочется съесть их, если не сырыми, то приготовленными максимально просто. Вот несколько идей.

Картофель, запечённый в кожуре

Для этого блюда прекрасно подойдёт мелкая свежевыкопанная картошка, которую обычно отдают курам и козам. Не спешите. Если картошечка маленькая, но ровная, запеките её в кожуре.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг,

соль — 0,5 ч. л.,

сушёный базилик — 0,5 ч. л.,

паприка (порошок) — 1 ч. л.,

чеснок — 3 – 4 зубчика (потереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс),

масло растительное — 3 – 4 ст. л.

Приготовление:

Картофель хорошо помыть, можно металлической губкой. Положить в глубокую миску (или пакет), добавить остальные ингредиенты и тщательно перемешать. Выложить на выстеленный бумагой для выпечки противень. Запекать до готовности (около 30 минут) в разогретой до 180 – 200°С духовке. Перед подачей на стол украсить свежей зеленью.

Капуста шайбами

Для этого блюда выбирайте плотные вилки небольшого диаметра, можно даже взять пекинскую капусту.

Ингредиенты:

1 вилок капусты белокочанной,

2 ст. л. растительного масла (лучше оливкового),

соль по вкусу,

смесь ароматная по желанию (чеснок+базилик+томаты сушёные).

Приготовление:

Если вы решили пользоваться ароматной смесью, то добавьте её в масло и перемешайте. Капусту аккуратно нарежьте «шайбами» (около 2 см), выложите на смазанный маслом противень, посолите, с помощью кисточки смажьте масляной смесью (или просто маслом).

Накройте фольгой, поставьте в разогретую до 180°С духовку на 20 – 30 минут. Ближе к концу приготовления уберите фольгу и немного подрумяньте капусту. Подавайте к столу сразу же.

Запечённая свёкла ням-ням

Многие слишком крупную свёклу отдают скотине. А ведь её можно запечь, и получится такая вкуснятина! На противень потребуются 3 – 4 крупные свёклы. Свёклу очистить, нарезать толстыми шайбами (1,5 – 2 см). Желательно, чтобы все шайбы были равной толщины (для одинакового времени приготовления). Поместить на плоский смазанный маслом противень, верх тоже смазать маслом с помощью кисточки. Выпекать при 180 – 200°С долго: нужно, чтобы свёкла стала, как вяленая, уменьшилась в размерах. Минут через 20 после начала запекания шайбы перевернуть. Тогда же по желанию можно посолить свёклу. Она хороша и в горячем, и в холодном виде.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.