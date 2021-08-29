Всё гениальное просто

Время свежих овощей. И почему-то хочется съесть их, если не сырыми, то приготовленными максимально просто. Вот несколько идей.
Картофель, запечённый в кожуре
Для этого блюда прекрасно подойдёт мелкая свежевыкопанная картошка, которую обычно отдают курам и козам. Не спешите. Если картошечка маленькая, но ровная, запеките её в кожуре.
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг,
- соль — 0,5 ч. л.,
- сушёный базилик — 0,5 ч. л.,
- паприка (порошок) — 1 ч. л.,
- чеснок — 3 – 4 зубчика (потереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс),
- масло растительное — 3 – 4 ст. л.
Приготовление:
Картофель хорошо помыть, можно металлической губкой. Положить в глубокую миску (или пакет), добавить остальные ингредиенты и тщательно перемешать. Выложить на выстеленный бумагой для выпечки противень. Запекать до готовности (около 30 минут) в разогретой до 180 – 200°С духовке. Перед подачей на стол украсить свежей зеленью.
Капуста шайбами
Для этого блюда выбирайте плотные вилки небольшого диаметра, можно даже взять пекинскую капусту.
Ингредиенты:
- 1 вилок капусты белокочанной,
- 2 ст. л. растительного масла (лучше оливкового),
- соль по вкусу,
- смесь ароматная по желанию (чеснок+базилик+томаты сушёные).
Приготовление:
Если вы решили пользоваться ароматной смесью, то добавьте её в масло и перемешайте. Капусту аккуратно нарежьте «шайбами» (около 2 см), выложите на смазанный маслом противень, посолите, с помощью кисточки смажьте масляной смесью (или просто маслом).
Накройте фольгой, поставьте в разогретую до 180°С духовку на 20 – 30 минут. Ближе к концу приготовления уберите фольгу и немного подрумяньте капусту. Подавайте к столу сразу же.
Запечённая свёкла ням-ням
Многие слишком крупную свёклу отдают скотине. А ведь её можно запечь, и получится такая вкуснятина! На противень потребуются 3 – 4 крупные свёклы. Свёклу очистить, нарезать толстыми шайбами (1,5 – 2 см). Желательно, чтобы все шайбы были равной толщины (для одинакового времени приготовления). Поместить на плоский смазанный маслом противень, верх тоже смазать маслом с помощью кисточки. Выпекать при 180 – 200°С долго: нужно, чтобы свёкла стала, как вяленая, уменьшилась в размерах. Минут через 20 после начала запекания шайбы перевернуть. Тогда же по желанию можно посолить свёклу. Она хороша и в горячем, и в холодном виде.
Подготовила Оксана Соловьёва
Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.