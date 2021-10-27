Манты с тыквой

Тесто вы можете приготовить по своему любимому рецепту, а можете воспользоваться нашими — без добавления яиц.

Тесто (вариант 1):

Ингредиенты:

500 г муки

250 мл (1 стакан) воды

1 ст. ложка растительного масла

0,5 чайной ложки соли

Приготовление:

В глубокую миску налейте воду. Добавьте соль и растительное масло. Постепенно добавляйте муку (частями). Перемешивайте тесто ложкой до тех пор, пока не станет трудно мешать. Затем продолжите замес руками, подсыпая оставшуюся муку. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше, чем указано в рецепте. Главное — вымесить тесто на столе до полной гладкости, пока оно не перестанет прилипать к рукам и столу. Готовому тесту дать «отдохнуть» 30 минут, убрав в пакет или накрыв пищевой плёнкой. Через 30 минут вымесите тесто ещё раз и приступайте к работе.

Если после приготовления у вас останется немного теста, заверните его в пищевую плёнку и уберите в морозильник. Когда оно понадобится, разморозьте его при комнатной температуре, и оно снова будет готово к работе.

Тесто (вариант 2):

250 мл воды (кипяток)

⅔ ч. ложки соли

2 ст. ложки растительного масла

350 (±30) г муки

Начинка

Ингредиенты:

700 г тыквы (натереть на крупной тёрке)

2 – 3 крупных луковицы (порезать кубиками)

соль — по вкусу

масло оливковое — по желанию

Приготовление:

Смешать тыкву, лук и соль. Тесто тонко раскатать, вырезать кружочки широким стаканом. На кружочки теста ложкой поместить начинку. Слепить манты. На начинку можно капнуть оливкового масла. Приготовить в мантоварке или пароварке, слегка смазанной растительным маслом. Есть с удовольствием.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.