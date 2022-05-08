Щавель — весенний король

Щавель появляется на приусадебных участках одним из первых. И этим нужно пользоваться.

Знаете ли вы, что щавель способен выводить шлаки и токсины, «плохой» холестерин, понижать давление, благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему, на работу ЖКТ, замедлять и останавливать воспалительные процессы во внутренних органах? Благодаря высокому содержанию витамина В щавель помогает при стрессе и бессоннице, поднимает настроение. Витамин А в составе этого растения особенно полезен тем, у кого проблемы с кожей и зрением. Щавель стимулирует выработку желчи и улучшает работу печени. Способствует снижению веса. Он показан людям, страдающим анемией, так как содержит не только железо, но и витамин С, способствующий лучшему его усвоению.

Нас часто пугают щавелевой кислотой, которая может преобразовываться в оксалаты и стать причиной отложения солей. В связи с этим листья щавеля советуют собирать до июля, пока они мягкие и свежие. 10 молодых листочков в день не принесут ничего, кроме пользы.

Употребляйте щавель в сыром виде. При проведении термической обработки в нём образуется особенная форма щавелевой кислоты, которая неполноценно выводится организмом: отсюда и камни в почках. Не налегайте на щи и пироги, требующие термической обработки. Лучше приготовьте полезный напиток.

Важно: Щавель лучше усваивается с продуктами, богатыми кальцием.

Освежающий напиток

Ингредиенты:

горсть щавеля,

0,5 стакана воды,

1 стакан миндального молока,

мёд — по вкусу.

Поместить щавель в блендер с небольшим количеством воды и тщательно измельчить, затем добавить стакан миндального молока и мёд по вкусу.

Смузи с щавелем

Ингредиенты:

1 ст. л. семени кунжута (богато кальцием)

1 ст. л. семени льна

1 – 2 банана

пучок щавеля

1 стакан воды (можно больше).

Если у вас мощный блендер-чаша, то измельчите в нём семена кунжута и льна. Если мощности не хватает, то для измельчения семян воспользуйтесь кофемолкой. Щавель с небольшим количеством воды поместите в блендер, взбейте. Добавьте остальные ингредиенты, измельчайте до однородности.

Не забудьте запасти весенний щавель на зиму. Порежьте и заморозьте. У садового щавеля к осени часто появляются молодые побеги, которые также прекрасно подходят для замораживания. Используйте щавель зимой для зелёных коктейлей и смузи.

Щавель не рекомендуется:

при гастрите с повышенной кислотностью,

при язве желудка и двенадцатиперстной кишки,

при панкреатите,

при подагре,

при мочекаменной болезни.

Подготовила Оксана Соловьёва

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Газета «Сокрытое Сокровище» май 2022 г.