Мария Сальникова: «Когда вам тяжело, идите к тем, кому труднее, чем вам»

В первом браке Мария прожила 12 счастливых лет. За это время в семье родилось трое сыновей. Её муж принимал участие в евангельских программах в качестве переводчика. Однажды Марии из Киева позвонил пастор и сказал, что Леонид ночью в поезде потерял сознание от боли. В результате обследований выяснилось, что у него последняя стадия рака. Оперировать было поздно. Вскоре Мария потеряла своего любимого мужа, но память о нём и о том, как она пережила это трудное время, осталось в памяти навсегда. Мария Сальникова рассказала нам о своей жизни.

Это были счастливые годы молодости, я и не думала, что счастье так быстро закончится. Имея медицинское образование, Леонид понимал, что с таким диагнозом он долго не проживёт, и старался меня утешить.Однажды я, сидя на полу, положила голову на его кровать, а он говорит: «Не плачь, Машенька. Подай мне Библию». Лёня очень хорошо знал Священное Писание и прочитал мне текст: «Оставь сирот твоих, Я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на Меня» (книга пророка Иеремии 49:11). И потом ещё раз прочитал эти же слова. «Машенька, посмотри, здесь подпись Бога, а не человека. Если бы это сказал человек, я бы усомнился, но здесь Бог подписался. Он не оставит тебя, — сказал муж. — Ты ещё такая молодая. Ты ещё будешь для кого-то большим утешением в жизни. Выходи замуж, расти деток».Лёня умер в Киеве. По дороге домой в Сочи я умывалась слезами, потому что не представляла, как буду жить дальше. Шёл 1992 год, в магазинах голые полки, продукты по талонам.

Бог сразу начал являть Свою милость. В Киеве многие собрались проводить нас. Кого-то я знала, а кого-то видела первый раз. Все эти люди несли пакеты с продуктами и отдавали их мне. Они понимали, что время трудное, и каждый жертвовал, кто что мог — кто сахар, кто рис, кто гречку. Столько всего Господь дал, что, наверное, полгода в магазин не нужно было ходить.Когда мы приехали в Сочи, я увидела много бегущих людей и удивилась: «Куда это народ бежит? Следующая станция Адлер, поездом уже никто не едет». Пока я выгружала всё, что нам дали в Киеве, не обращала внимания, что происходит вокруг. А когда подняла голову, увидела своих братьев и сестёр из сочинской церкви! Они просто стояли и плакали вместе со мной.Дома нас ждал накрытый стол. Братья и сёстры не оставили меня и окружили такой любовью, что мне показалось, будто небо сошло на землю. Я поняла, что Господь меня любит и будет решать все жизненные проблемы.

Однажды я читала книгу «Пусть ко Христу» и молилась: «Господи, что я могу сделать, как дальше жить?» Одна строчка запала мне в душу: «Когда вам очень тяжело, идите к тем, кому труднее, чем вам». Я подумала: «Значит надо как-то служить людям». Но как, я не понимала и продолжала молиться об этом.

Как-то раз, когда я молилась: «Господи, я хотела бы что-то делать для Тебя, но не знаю, что», перед моими глазами возникла строка из Библии: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные». Я спросила мысленно: «Господи, я понимаю, что Ты дал мне ответ, но не понимаю его значения. Что это может значить?»

И тут за какие-то секунды в моей голове вырисовалась полная картинка: осенью в Сочи запланирована евангельская программа, а в нашем городе очень много инвалидов-колясочников, которые никогда сами не попадут на эту программу. Когда я поняла, что я могу помочь этим людям туда попасть, у меня как будто крылья выросли и такая радость появилась! Я верила, что, если Господь дал мне идею, то Он поможет её осуществить.

Чудом я познакомилась с инвалидами-колясочниками. Чтобы договориться на счёт транспорта, поехала к директору автопарка. Им оказался близкий друг директора организации, в которой я работала. Мы были с ним знакомы. Я рассказала ему обо всём, что произошло в моей жизни. Сказала, что нужен автобус. Он позвонил диспетчеру и слышу, как она отвечает: «Вы, что, с ума сошли, на месяц снять с рейса автобус? Это невозможно!» А он ей говорит: «Ты должна это сделать. И сделать это к такому-то числу». Потом директор сказал: «Ты думаешь, что только ваша церковь хочет помогать этим людям? Я тоже не хочу остаться в стороне. 50% оплаты мы возьмём на себя, а 50% вы заплатите».К евангельской программе у меня уже было великое множество желающих её посетить. Каждый день мы привозили инвалидов из Адлера и Сочи. После евангельской программы пять инвалидов приняли крещение. До этого они безвыходно сидели дома. А теперь они познакомились друг с другом, и мы организовывали для них встречи, привозили их к морю, в кафе, чтобы они могли там общаться, фотографировались вместе с ними. Это служение приносило всем большую радость.

Действительно, если мы служим другим людям, то настолько сами утешаемся, что получаем большое удовлетворение. Когда ты видишь улыбку на лице человека, который ещё никогда не улыбался, который погружён в свою боль, сердце переполняется радостью.Там, где людям тяжело, там тебя любят, там тебя ждут, там не хотят тебя отпускать, там ты для них самый родной и близкий человек. Идёшь туда после работы уже уставший, измождённый, а оттуда выходишь с радостью, наполненный физической силой.У Господа свои секреты восстановления нашего физического здоровья. Отдавая, мы наполняемся Божьей силой. Эта радость, сходящая свыше, озаряет, окрыляет, открывает новые сферы для деятельности. Тогда некогда отчаиваться, потому что Господь мои проблемы взял на Себя.

Через некоторое время Господь послал мне встречу с человеком, который впоследствии стал моим мужем. Бог действительно позаботился обо мне и моих детях.





Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.