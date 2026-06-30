На этот раз правильно

Душа каждого человека на земле по-своему ранена, и в самых тяжёлых случаях кажется, что жизнь потеряла смысл. Есть ли выход из такого состояния?

Где брать силы, чтобы вернуться к счастливой, чистой и гармоничной жизни? Свою историю расскажет Алёна Дерябина, сотрудник реабилитационного центра «Выбери жизнь» и бывшая пациентка этого центра.

Воспитанная улицей

Я жила с мамой, братом и сестрой. У меня не было отца, но на самом деле у меня не было и мамы. Она всегда была занята на работе и по дому. Нам, троим детям, не хватало любви, внимания, воспитания. Я воспитывала себя сама, и большая часть этого процесса проходила на улице. Я не знала, что, «учась» там, я не смогу осуществить свои мечты получить образование, стать хорошей женой и мамой. Улица этому не учит.

Я закончила 9 классов, пыталась много чем заниматься: окончить курсы водолаза-спасателя, профессионально играть в волейбол, баскетбол, пейнтбол, но ни одно дело не довела до конца, ни один навык не освоила в совершенстве. Кроме того, сразу после школы я забеременела и родила сына. Он был моим желанным ребёнком, я очень его ждала и полностью погрузилась в уход за ним, когда он родился.

Знакомство с наркотиками

Я очень любила мечтать, но жизнь в небольшом городе, отсутствие возможности найти хорошую работу, финансовые и семейные проблемы мешали идти к моим мечтам. До сих пор то, что я не получила образования, что рано родила, что не построила личную жизнь, является поводом для сожаления.

Мне было скучно, и когда знакомый принёс дозу и уговаривал попробовать, я согласилась. Мне тогда было 25 лет.

Зависимость пришла очень быстро. Уже через месяц я поняла, что наркотики становятся частью моей жизни. Я начала ежедневно искать закладки, пробовать новые виды наркотиков и полностью потеряла контроль над ситуацией. Я уезжала на заработки, отстранялась от старого круга общения, ложилась в наркологические клиники, даже обращалась к гадалкам, но ничто не помогало мне избавиться от тяги. Даже мои дети не останавливали меня от периодических очень серьёзных загулов.

Забрали детей

Дети перестали ходить в детский сад и школу. В конце концов это привело к тому, что органы опеки забрали у меня детей — сына тринадцати лет и шестилетнюю дочь. Это не произошло вдруг, опека несколько раз предупреждала меня, что всё так и закончится, потому что я не меняла свой образ жизни. Я не испугалась даже того, что меня поставили на учёт в наркоучреждении. Однажды, когда я ушла за дозой, а потом вернулась в квартиру, детей там уже не было. Опека их забрала, и это было правильно. Я стала опасной для их жизни.

Ребцентр

Когда я призналась себе и родственникам, что не могу бросить наркотики сама, старший брат нашёл для меня бесплатный реабилитационный центр буквально в часе езды от дома. Я оттягивала поездку туда, снова и снова употребляла наркотики. Даже отправившись в реабилитационный центр в первый раз, вскоре я сбежала. И так повторилось несколько раз, пока я не начала восстанавливаться там как следует, по-настоящему.

Я поверила в себя, в людей, в Бога

Что меня поразило, когда я в первый раз приехала в реабилитационный центр «Выбери жизнь», так это люди, которые меня там встретили. У них у всех на телах были следы их бывших зависимостей: шрамы, татуировки, но они радовались мне просто потому, что я туда приехала. Мне — худой, истощённой, больной, в грязной одежде — радовались.

Бог привёл меня в Свой дом, я поверила в Него и в Нём нашла выход из своей ситуации. Это произошло, когда я проходила программу лечения уже четыре месяца: я покаялась, и началась серьёзная работа Бога над моим сердцем. Перепады настроения постепенно сошли на нет, Бог дал мне дар веры в Него, в людей и в себя саму.

Дети вернулись ко мне

Моей единственной молитвенной нуждой в то время было то, чтобы мне вернули детей. Я просила молиться об этом всех, кого могла попросить, и Бог увидел мою искренность и расположил ко мне сердца людей, от которых это зависело. Оценивая себя, я понимаю, что тогда не была эмоционально готова к возвращению детей, с которыми не виделась год. Но это был шанс от Бога. Как я могла им не воспользоваться?

Мы полетели в Курганскую область, чтобы забрать детей, которые в это время жили у родственников. Свекровь не хотела их отдавать, но я настояла, и, как потом оказалось, это было к лучшему: дети избежали ужасной психологической травмы, которую иначе получили бы в том месте.

Я осознавала, что практически упустила время материнства, пока моя дочка росла вдали от меня. Я уже не знала, что с ней делать, и она отнеслась ко мне с недоверием. Но это было поначалу. В конце концов, наши с нею отношения полностью восстановились.

Сегодня я могу с полным правом и убеждённостью сказать, что у меня получилось начать жизнь с чистого листа. Когда меня спрашивают, получила ли я то, о чём мечтала, я отвечаю, что о таком даже и не мечтала.

Статья составлена по материалам программ

«Как я выбрала жизнь и начала с чистого листа» из цикла «В гостях у ТРК «Три Ангела»»

и «Меня лишили детей, но Бог вернул их мне» из цикла «Реальный Бог».

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