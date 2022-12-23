Месть или прощение?

«Когда я вырасту и приеду к отцу, то отомщу ему за всё — это была мечта, которую я не отпускала от себя долгое время, — рассказывает Катя. — Я думала, что заставлю отца стоять на коленях, но даже после этого не собиралась его прощать». Но Катя выкинула груз злобы и обиды. Она пошла по другому пути.

Мои родители вели аморальный образ жизни. Много раз я просила, чтобы они перестали ругаться, и каждый раз они давали мне слово, что перестанут. Я надеялась и ждала, когда же это произойдёт. Это случалось, когда они были трезвыми — несколько раз, которые длились всего пару дней.

Я всегда любила маму больше, чем папу. Хотя и на неё была обида из-за того, что я родилась с такой внешностью. Я злилась, когда многие говорили, что мы с ней похожи. Мама пыталась, насколько у неё это получалось, помочь мне. Она всегда говорила со мной ласково, а папа в моих глазах был зверем, которого я очень сильно боялась. Он мог бы сыграть в моей жизни роль и получше. Каждый раз я выбегала из дома с мыслью о том, что он меня догонит, что он меня убьёт…

Однажды я проснулась и в первые минуты не могла понять, что происходит. Я увидела перед собой папу, а его руки были на моей шее. За одну руку меня тянули дедушка с бабушкой, а за другую — мама. Маме удалось меня вытянуть, и мы выбежали из дома…

Каково это жить и смотреть в глаза близкому человеку, который в любой момент может причинить тебе боль? Не просто близкий человек, а отец. И не просто боль, а смерть.

Папу я простить не могла. Я боялась его, даже когда он был трезвый. Из-за страха, боли, обиды и злости, которые накапливались, я его ненавидела. Я мечтала ему отомстить и хотела, чтобы ему было очень больно. Я думала, что заставлю его стоять на коленях, но даже после этого не собиралась его прощать.

Дедушка с бабушкой во многом заменяли мне родителей. Когда мама с папой ругались, дедушка прятал меня на чердаке. Чердак часто служил убежищем. Там было хоть и холодно, но не так страшно. Бабушка заботилась и защищала меня. Она написала заявление о том, что папа меня бил, и меня забрали в социальный центр. В тот же день случилось то, о чём я узнала спустя долгое время: бабушка была убита, дедушка куда-то ушёл, маму посадили в тюрьму, и позже родителей лишили родительских прав.

Всё это время обо мне молился и переживал мой дядя. Я видела его раньше, когда он приезжал к родственникам вместе с женой и сыном. Узнав, куда меня увезли, они стали навещать меня. Я и не подозревала, что в это же время они готовили документы, чтобы я могла жить с ними. И вот этот день настал. Бог подарил мне семью! Помню только одно: я была счастлива! Я мечтала, чтобы меня принимали, ценили и любили. Здесь мне показали, что такое настоящая семья, и тем самым исполнили мою мечту. Здесь меня познакомили с Богом. С тех пор прошло 12 лет, и я благодарна Господу за такой подарок — любящую семью!

А мой отец?

Когда у меня появилась новая семья и я поверила в Бога, я смогла простить его.

Я не отличалась бы от отца, если бы исполнила то, о чём мечтала.

С помощью Божьей я выкинула груз злобы и обиды и отпустила всё, что меня связывало с ужасным прошлым.

Екатерина Носова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.