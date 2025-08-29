Учись, а я о тебе позабочусь

Отважиться на высшее образование в платном вузе, когда у тебя ни финансов, ни тяги к учёбе?

Я заканчивал девятый класс и даже мысли не допускал продолжить учёбу в школе, когда состоялся тот памятный разговор с другом нашей семьи. Мы с ним гуляли в парке, общались, он спрашивал меня о планах на будущее. Я сказал, что собираюсь стать предпринимателем. А он заговорил о пасторском служении, о том, как нужны люди, заботящиеся о духовном состоянии общества. Рассказывал он долго, и семена, посеянные во время того разговора в парке, долго не давали мне покоя.

Я чувствовал, что теперь не могу пойти по тому пути, который наметил первоначально. Читая об апостолах, о Божьем водительстве в их жизни, я всё яснее понимал, что стою перед важным выбором. Я был уверен, что Бог призывает меня посвятить жизнь служению Ему. Но как откликнуться на этот призыв, когда столько препятствий?!

Это был момент кризиса, и мне предстояло решить, идти ли своим путём или довериться Богу. Я неважно учился в школе: еле отмучился девять лет, и одна мысль о том, что мне нужно закончить десятый и одиннадцатый классы (чтобы потом получать высшее образование), повергала меня в ужас.

Я говорил Богу: «Я девять классов еле осилил, а Ты хочешь, чтобы я шёл в университет?» Тогда Господь напомнил мне историю о Данииле и его друзьях, которые сохранили верность Богу и в итоге превзошли мудростью прочих слуг царя. Бог — источник знаний, для Него не проблема «умудрить простых».

«Хорошо, Господи, — сказал я. — Я выбираю путь служения при условии, что Ты мне дашь успех в учёбе». И Бог дал мне успех! Я на своём опыте увидел, что Господь способен решить все проблемы. Для Него главное — твоё сердце и твоя готовность идти Его путём. А всё остальное — способности, знания, финансы — Он восполняет.

Вот я и студент богословского факультета. И у меня проблема: нужно оплатить очередной период учёбы, но ни у меня, ни у моих родителей денег на это нет. Я молюсь: «Господь, это Ты позвал меня сюда учиться. А я не могу заплатить даже за первый год обучения. Что мне делать?»

Через неделю ко мне подходит мой однокурсник и говорит: «Я знаю о твоей проблеме. У меня есть побуждение помочь». И он рассказал, как однажды другой человек вручил ему довольно крупную сумму денег, попросив использовать на доброе дело. Он не посмел потратить деньги на личные нужды и дал Богу обещание отдать их тому, кому они нужнее. Оказалось, что сумма именно такая, которую нужно было заплатить за учёбу. Для меня это было ярким свидетельством того, что Бог заботится обо мне.

К концу первого курса я остро ощутил нужду в компьютере. Учёба была очень интенсивная, возможности подрабатывать у меня не было. Родители тоже не могли помочь. А без ноутбука сложно. Я опять начал молиться о своей проблеме. Через две недели подходит знакомый взрослый человек и говорит: «Славик, я знаю, что у тебя есть проблема. Я хочу купить тебе ноутбук». Каким образом он узнал о моей проблеме? Он потратит огромную (по моим меркам) сумму, чтобы у меня был ноутбук.

Бог продолжал заботиться обо мне самыми разными способами. Он устранял преграды одну за другой, обеспечивая меня всем необходимым для жизни, учёбы и служения. Так, например, я практически не имел нужды в покупке новой одежды или обуви, поскольку всё это сыпалось на меня как из рога изобилия от самых разных добрых людей. Я до сих пор (спустя 4 года) проповедую по субботам в шикарном костюме, подаренном мне Владимиром Шевчишиным (бывшим однокурсником), а зимой меня согревает безумно дорогая и качественная куртка Никиты Ванина (моего друга и соседа по комнате). И это лишь малая часть вещей, подаренных мне замечательными христианами и заботливыми людьми.

Я не чувствовал недостатка в общении, поскольку в Заокском (именно там находится университет) Бог подарил мне лучших в мире друзей, с которыми мы до сих пор поддерживаем добрые отношения. Господь благословил возможностью реализовывать себя во множестве проектов и разных видах служения. Он познакомил меня с замечательной преподавательницей — Натальей Ильиничной Щегловой, которая стала моим научным руководителем и другом. Благодаря её руководству и поддержке удалось написать и защитить замечательные курсовые работы на «отлично», выступать на научно-практических конференциях и, наконец, защитить диплом на высший балл.

Бог продолжал благословлять мои усилия и преумножать таланты. На защите дипломной работы я заглянул в ведомость, лежащую на столе преподавателей, и впервые увидел свой средний балл. Он составлял 4,7, в то время как для красного диплома нужно было 4,75! Как оказалось, мне не хватало всего пять сотых до красного диплома. Мне, когда-то собиравшемуся уйти из школы после девятого класса!

Выпускная церемония прошла замечательно. На всём её протяжении я не уставал вспоминать милость Божью ко мне и благодарить Его за то, что Он подарил мне смысл, мечту и Свою любовь. Он подарил мне невероятно яркую и насыщенную жизнь, о которой когда-то я не мог и мечтать. Я понял, что мечты Бога о нас бесконечно больше наших самых смелых представлений!

Эти 4 года в ЗАУ перевернули мою жизнь, изменили мышление и подарили глубокие отношения с живым Богом!

Сейчас в моей жизни начался новый этап хождения с Богом. После выпуска меня направили на пасторскую практику, доверив руководство двумя небольшими общинами в Тульской области. Параллельно со служением я прохожу АГС (альтернативную гражданскую службу) в тульской областной больнице (сначала в хирургическом отделении, а потом в военном госпитале, открытом на базе больницы). Также продолжаю обучение в Заокском, но уже на факультете «Христианское консультирование», где активно изучаю вопросы психологии, чтобы применять полученные знания в служении.

Человеческие планы на жизнь порой напоминают мне историю израильтян в Египте, где они в итоге стали рабами и влачили жалкое существование. Ты можешь остаться в «Египте», но в таком случае ты никогда не увидишь Божьих чудес в пути, как это было с израильским народом во время исхода из Египта. Ты можешь довольствоваться хлебом и мясом, которые есть в «Египте», но ты не попробуешь манны, хлеба небесного. Можешь довольствоваться египетскими напитками, но не попробуешь воды, чудом потёкшей из скалы. Ты можешь знать о Боге, но так и не узнать Его лично, не услышать Его голос, не испытать на Себе Его силы.

Я по-прежнему верю, что у Бога есть особая мечта, которую я страстно хочу воплотить в жизнь, исполнив Его волю. И у Него есть план не только на мою жизнь, но на жизнь каждого, кто захочет доверить Ему своё сердце, оставив свой путь, следовать за Ним. Выйди из зоны комфорта, посвяти свою жизнь Богу, и ты не пожалеешь!

«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Библия, Послание ефесянам 3:20, 21).

Вячеслав Ермаков