Междометия, которых стоит избегать

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Библия, Исход 20:7).Чтобы объяснить детям, что значит произносить имя Бога напрасно, мы проводили один незамысловатый опыт: отправляли одного из ребят за дверь, а других просили звать его. Скажем, вышла за дверь Маша. А мы зовём: «Маша!» Заходит Маша, а мы ей говорим: «Подожди, к нам пока нельзя». Только она за дверь, кто-то снова кричит: «Маша!» Маша снова заходит, но её снова выпроваживают за дверь, объясняя это тем, что её имя произнесли просто так, ничего не имея в виду.Обычно после нескольких заходов терпение у Маши заканчивалось. Мы спрашивали её, понравилась ли ей игра. Большинство честных «Маш» отвечали, что игра глупая, что им было неприятно, казалось, что над ними издеваются и т. д. Естественно, потом мы задавали ребятам вопрос, как часто они зовут Бога, совсем не задумываясь об этом. Нравится ли Богу такая «игра»? Давайте немного поразмышляем. Попробуйте прочитать содержимое первого столбца таблицы и задать себе вопрос: в каких ситуациях вы так говорите? А потом задумайтесь: когда эти слова не будут нарушением третьей заповеди?

Междометие как термин появилось в XVIII веке и буквально означает «брошенное между полноценными словами». Стоит ли бросаться словом «Б(б?)ог»?

Бог с маленькой буквы?

Орфография. Слово «бог» в устойчивых сочетанияхНе следует писать с прописной (большой то есть) буквой междометия ей-богу, боже, боже мой, господи, господи боже мой, бог ты мой, боже сохрани, боже упаси в отличие от тех случаев, когда формы Боже, Господи выражают обращение к Богу.

Интересно получается: если нам хочется употребить имя Бога всуе, то само слово «бог» пишется с маленькой буквы. По-моему, очень красноречиво. Это какой-то маленький бог, бог ненастоящий. «Да не будет у тебя других богов», — говорит Господь во второй заповеди, а в третьей добавляет, что Его имя свято и должно произноситься осмысленно и почтительно. Боги с маленькой буквы нам не нужны. Бог один, и Он достоин почтения. Пусть же наше обращение к Нему и любое упоминание о Нём будут вполне осознанными и искренними.В размышлениях о третьей заповеди мы затронули лишь самую вершину айсберга, ибо заповедь эта глубока и многогранна. Но давайте начнём хотя бы с малого: проанализируем свою речь. Пусть в ней будет место только Тому Богу, Который с большой буквы, Богу великому и святому!Мудрый Соломон советует: «Не торопись языком твоим, и сердце твоё да не спешит произнести слово пред Богом» (Библия, книга Екклесиаста 5:1).Будем же внимательны к своим словам!

Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.