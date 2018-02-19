«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исход 20:4-6). Богу не безразлично, как мы Ему поклоняемся.

Бог-Творец не желает, чтобы мы создавали себе для поклонения разные изображения, имели кумиров, почитая их образом Божьим. Об этом говорит вторая из десяти заповедей Закона Божьего.

В этой заповеди Бог называет Себя ревнителем, который внимательно наблюдает, кому или чему мы поклоняемся. В этой заповеди Бог даже представляет Себя, как “Бог наказывающий”, что говорит о том, насколько важен этот вопрос. Когда мы читаем этот текст, у некоторых возникает вопрос: «Справедливо ли, что Господь наказывает потомков до третьего и четвертого рода?» Хотя, почему-то, мы не спрашиваем о справедливости, когда читаем о милости “до тысячи родов” любящих Его и соблюдающих Его Заповеди. Нужно сказать, что Божья ревность в вопросе поклонения – это не ревность гордеца, который упивается поклонением ему и следит, чтобы поклонялись только ему. Божья ревность к Его народу объясняется Его заботой и переживанием о Своем творении.

Заповедь ясно говорит о том, что от нашего выбора объекта поклонения зависит благополучие человеческого рода. Такая зависимость существует, потому что наш Бог, Которому мы поклоняемся, – это Творец, дающий жизнь. Наша жизнь полностью в руках Создателя, поэтому нам следует прислушиваться к Его желанию. В этом залог счастья для нас и наших детей. “Милость до тысячи родов”, которая обещана тем, кто поклоняется Богу-Творцу – это не награда за это поклонение, а естественное следствие того, что мы доверились Божьей заботе о нас. Когда же человек поклоняется вместо Творца творению, то есть тому, что создал Творец или тому, что создал сам человек, то этим он обманывает себя и лишается Божьих благословений.

Некоторые люди утверждают, что нет ничего плохого в преклонении перед образом или изображением, так как можно в духе поклоняться объекту, который он представляет, а не самому образу.

Вспомним историю, когда у горы Синай израильтяне сделали золотого тельца. Они тоже считали, что поклоняются не идолу, а Богу. Из книги Исход 32:5 мы узнаем, что Аарон сделал золотого тельца, “поставил перед ним жертвенник, и провозгласил: завтра праздник господу”. Поклоняясь тельцу, израильтяне считали, что он – лишь видимый образ Бога, выведшего их из Египта. Но, читая Библию дальше, мы узнаем, что Бог не принял их поклонения: “И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской; скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им: сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: «вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!»” (Исход 32:7,8)

В своем поклонении Богу израильтяне решили последовать примеру окружающих языческих народов. Но Бог здесь проявил Свою ревность, желая оградить Свой народ от идолопоклонства, которое представляет собой крайне опасное суеверие. Древняя история свидетельствует, что нигде так ясно и поразительно не проявляется крайняя безнравственность человека, как в совершении культовых обычаев поклонения идолам, которые сопровождались принесением человеческих жертв, блудом и развратом.

Поэтому, прежде чем оправдать свое использование образов в молитве, вспомните, что Бог осудил желание Его народа использовать в своем поклонении золотого тельца. Зло заключается не столько в изображении, сколько в желании делать все по-своему, не так, как учит Слово Божье, в проявлении своеволия в поклонении Богу.

Суть идолопоклонства заключается в том, что когда народ стал делать себе богов из камня и дерева, они тут же заявили: «Мы сами себе господа».

Если проанализировать мировоззрение современных людей, можно увидеть, что в их стремлении служить Господу, в их понимании Бога присутствует желание избежать библейского понятия о Нем и сотворить образ Всевышнего на свой вкус. Господь говорит следующие слова: “Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство” (1 Царств 15:23).



Наибольший идол, способный завладеть человеческим сердцем, – гордость. Он всегда был в большом почете у людей. На его алтарь люди приносят все – силы, способности, желания, средства. Сделать карьеру, достичь престижного положения, красиво обустроиться, постоянно быть на высоте – все это служит для удовлетворения идолов, имена которым – гордыня и самонадеянность.

Конечно, достойно уважения желание самостоятельно контролировать свою судьбу, но все дело в том, что это невозможно без сотрудничества с Богом-Творцом, у Которого в руках находится вся наша жизнь.

Прочитаем слова, вышедшие из-под пера мудрого Соломона: “Больше всего хранимого храни сердце твое; потому что из него источники жизни” (Притчи 4:23). Давайте же будем хранить свое сердце от загрязнения идолами этого мира и, чтобы источники нашего сердца действительно были наполнены Водами Жизни, отведем в своем сердце Богу Всевышнему достойное место, потому что только Он достоин славы, чести и поклонения.

Подготовила И. Суманова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» февраль 2005 г.