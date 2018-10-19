20 октября – Международный день повара

Наше интервью с шеф-поваром Центра здоровья «Дорога жизни» Алексеем Вавиловым.

— Алексей, почему вы выбрали профессию повара?

— Я выбрал профессию повара, потому что с самого детства люблю готовить выпечку и разные десерты. Первые блины я самостоятельно испёк, когда мне было лет 10. Выпечка не часто появлялась на нашем домашнем столе, а мне её очень хотелось. Тогда я решил спросить рецепт блинов у бабушки своего друга. Блины я испёк без особого труда. Помню, что это приятно удивило моих родных. Затем я узнал рецепт шарлотки, пирогов, и после этого начал делать торты и десерты. Так хобби переросло в профессию.

— Вы готовите необычные блюда — вегетарианские. Почему?

— В детстве для меня главное было, чтобы пища была вкусной. Но позже я узнал, что человек, который готовит пищу в семье, ответственен за здоровье её членов. Члены семьи будут здоровы настолько, насколько повар ответственен за их здоровье. Вегетарианское питание наилучшим образом служит здоровью каждого человека.

— Вегетарианское питание как-то повлияло на ваше самочувствие?

— Один мой друг сказал: «Когда я решил перейти на вегетарианское питание, то у меня были сомнения, хватит ли мне сил на тренировках по тайскому боксу. Когда я начал питаться растительной пищей, то почувствовал лёгкость, энергию, выносливость. Я не ожидал, что без мяса вообще такое возможно! Мои показатели на тренировках заметно улучшились. Но это не самое главное… Главное, моя голова начала лучше соображать!» В тот момент мы посмеялись, но всё, о чём говорил мой друг, проявилось и в моей жизни.

— Что бы вы посоветовали тем, кто планирует перейти на вегетарианское питание?

— Я советую не бояться! Это лучший вариант здорового питания. Тщательно исследуйте этот вопрос. Подумайте, как обеспечить свой организм всеми необходимыми питательными веществами. Постепенно включайте в своё меню больше овощей, фруктов, цельных злаков, зелени. Затем откажитесь от мяса. Замените его бобовыми, семенами подсолнечника, льна, кунжута. Затем оставьте молоко и яйца. Используйте вместо них соевое или ореховое молоко, которое можно приготовить в домашних условиях. Ваше здоровье заметно улучшится!

— Поделитесь, пожалуйста, вашими любимыми рецептами.

— С удовольствием.

Беседовала Людмила Яблочкина

Картофельный рулет с грибами

Для его приготовления вам потребуется:

Для теста: 500 г варёного картофеля, 1/3 стакана растительного масла, 1,5 стакана муки, 1/3 чайной ложки куркумы, соль.

Для начинки: 1/3 стакана белого или бурого риса, 2/3 стакана воды, 250 г шампиньонов, 3 луковицы, 2 столовые ложки соевого майонеза, соль, растительное масло, пажитник (майонез и пажитник по желанию).

Для начала приготовим начинку. Лук потушите с небольшим количеством соли. Когда сок испарится и лук станет мягким, добавьте масло. Шампиньоны нарежьте брусочками, выложите их в сковороду с луком и тушите на сильном огне 7 – 10 минут. Добавьте соевый майонез, щепотку пажитника, перемешайте и тушите до готовности шампиньонов. Рис отварите до готовности. Смешайте с овощами.

Возьмите 550 г сырого картофеля и отварите. Воду слейте (можно оставить для приготовления супа), остудите до тёплого состояния. Картофель натрите на мелкой тёрке. Добавьте остальные ингредиенты, замесите тесто. Оно получается мягким. Его нужно использовать сразу или в течение часа, иначе тесто станет жидким, и рулет не получится.

Обычный целлофановый пакет «распустите» с двух сторон так, чтобы получилась «клеёнка». Выложите тесто на целлофановый пакет слоем в 5 – 7 мм.

Ровным слоем по всей поверхности выложите начинку, оставляя края свободными. Приподнимая край пакета, тесто скрутите в рулет. Выложите на смазанный маслом противень. Выпекайте при 200°С до румяной корочки.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.