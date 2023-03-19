Мигни звездой, если ты меня слышишь

Приходилось ли вам в детстве молиться примерно так: «Дорогой Боже, знаешь ли Ты, что я здесь? Слышишь ли Ты меня сейчас? Пожалуйста, Боже, если Ты меня слышишь, дай мне знать. Сделай что-нибудь особенное. Например, мигни звездой…»

Мы, взрослые, тоже порой жаждем иметь какое-то неоспоримое доказательство того, что Бог слушает нас.

Действительно ли Бог слышит молитву и отвечает на неё? Или христиане просто сами себе внушили это? Не является ли молитва всего лишь психологической разрядкой, после которой мы ощущаем какое-то облегчение, даже если никто её не слышит? Можно ли иметь связь с Богом и знать, что наши просьбы как-то достигли Его слуха?

В Своей Нагорной проповеди Иисус говорил об этом очень просто. Он сказал: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Евангелие от Матфея 6:6).

Совершенно очевидно, что расстояние для молитвы, даже сказанной шёпотом, — не помеха и не проблема!

Но если Бог действительно слышит, отвечает ли Он так, как пообещал? Отвечает ли Он на молитвы простых людей или только нескольким избранным? Откуда мы знаем, что Он действительно отвечает?

Ответ на молитву или случайность?

Допустим, что молодой человек возвращается с войны и рассказывает своей матери, что в бою пуля просвистела на волосок от его виска. Мать с радостью говорит, что это был ответ на её молитвы. Так ли это? Разве он остался жив не потому, что стоял чуть левее или правее траектории пули? Было ли это скорее везение, чем чудо?

Есть множество людей, которые противятся самой мысли о чуде, поскольку, по их словам, физические законы неизменны и постоянны — их невозможно переделать. Пуля, мол, не может изменить свой полёт независимо от того, молитесь вы или нет. Бог, говорят они, не станет нарушать Свои же законы.

Так ли это? Давайте, например, возьмём закон гравитации. Вот у меня в руке мяч. Я его отпускаю. Он, безусловно, падает. Иначе и быть не может! Но могу ли я его подбросить? Конечно. Нарушаю ли я закон гравитации? Нет. Я просто ввожу в его действие некий дополнительный элемент.

Точно так же обстоит дело и с Богом. Он не нарушает законы природы. Он просто вводит в них нечто новое. Мы постоянно наблюдаем, как вода течёт вниз. Потому что есть закон, согласно которому вода течёт вниз. Но как быть с одним из гейзеров в Йеллоустонском парке? Вода в этом гейзере поднимается вертикально вверх. Нарушает ли это какой-либо из физических законов? Нет, но это говорит о том, что в действие была введена большая, чем гравитация, сила.

Точно так же и Бог, совершая в ответ на молитву чудо, вовсе не нарушает законов природы. Он лишь вводит новые составляющие, новые обстоятельства в их функционирование. Разве не мог повлиять на траекторию полёта пули, скажем, порыв ураганного ветра? Разве не мог Бог просто воздействовать на чувства или на разум молодого солдата, побудив его переместиться в нужный момент с одного места на другое? У Бога есть такие способы воздействия на тот или иной ход событий, о которых мы даже и не подозреваем!

Не ошибка ли это — ограничить Бога попытками определить, что Он может, а что не может сделать? Бог, Который сотворил саму природу и её законы, — а о некоторых из них мы пока ещё ничего не знаем — может вводить в них такие элементы, что это приводит порой к непостижимым для нас результатам. Он сказал пророку Иеремии: «Вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?» (Библия, книга пророка Иеремии 32:27).

Совершенно очевидно, что Бог использует законы физики и знает такие способы их комбинирования, которые мы даже представить себе не можем. Всё это — за пределами наших возможностей. Для нас же важно вот что: Бог отвечает на молитву. И ограничена наша вера, а не Его власть и не Его сила.

Кому молиться?

Связаться с Богом несравненно легче, чем связаться с кем-то по телефону. Мы можем общаться с Ним непосредственно. Нам нет нужды искать кого-то, кто знает Бога лучше, чем мы, чтобы просить замолвить Ему за нас словечко! Многие полагают, что не могут молиться непосредственно Богу, что для этого необходимо чьё-то посредничество (священников, святых угодников, Богоматери…). Апостол Павел говорит: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (Библия, 1 послание Тимофею 2:5).

Мы можем обращаться непосредственно к Богу. Иисус сказал: «О чём ни попросите Отца во имя Моё, даст вам» (Евангелие от Иоанна 16:23). Нам следует молиться Отцу во имя Иисуса. Это имя является тем звеном, которое связывает нас с небесами. В нём заключается наша уверенность, что Бог слушает нас!

Сделает ли Бог всё, о чём мы просим?

Но означает ли это, что Бог сделает всё, о чём мы попросим, лишь бы эта просьба была изложена во имя Иисуса? Это обещание часто неверно воспринимается нами. Вот ещё один текст, который зачастую неверно понимают, а поэтому неверно и поступают: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Евангелие от Матфея 18:19).

К сожалению, многие христиане не понимают сути этого обещания. Действительно ли Бог взял на Себя обязательство выполнить абсолютно всё, о чем Его могут попросить два человека? Скажем, сегодня двое футболистов попросят в молитве о том, чтобы во время завтрашнего матча не было дождя. А в то же время буквально в паре километров от них два фермера молятся о том, чтобы пошёл дождь. Какое из этих желаний должен выполнить Бог?

Так что же подразумевал Бог, давая такие обещания? Действительно ли Господь подобен некоему небесному автомату, в который мы можем вместо монет опустить свои желания — и получим то, чего хотим? В этом тексте следовало бы обратить внимание на слово «согласятся»: «…если двое из вас согласятся». В греческом оригинале употреблено слово, означающее буквально «пребывать в гармонии». Наши молитвы, наши просьбы должны гармонировать с волей Божьей. Они должны быть угодны Ему. Апостол Иоанн говорит: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (Библия, 1 послание Иоанна 5:14).

Отвечая на наши молитвы, Бог оставил за Собой право выбора. Иначе молитвы стали бы слишком опасным средством в руках людей.

Подведём итоги. Бог действительно слышит молитву. Он действительно отвечает на молитву. Иногда Он отвечает на наши просьбы положительно. Иногда Он говорит «Нет». И порой Его «нет» — наилучший из всех ответов!

Но можем ли мы быть абсолютно уверены в том, что Он слушает, заботится о нас и даст такой ответ, который избрали бы и мы сами, будь у нас такая же, как у Него, способность видеть будущее? Да, безусловно!

Джордж Вандеман

«Так кто же управляет нами?»

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.