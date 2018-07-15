Зачем человеку креститься?

Что происходит с человеком после крещения и почему оно необходимо?

В мире насчитывается более 2,3 млрд христиан, в том числе: католиков около 1,2 млрд, протестантов около 800 млн, православных около 225 млн, христиан древневосточных церквей около 75 млн.

Однако все эти цифры не совсем корректно отображают действительность, так как свою принадлежность к церкви многие люди определяют лишь фактом принятия крещения в детстве, а не убеждениями. Но делает ли крещение ребёнка в младенчестве христианином на всю жизнь, если, повзрослев, он не ходит в церковь, не читает Библию, не знает и не исполняет религиозных правил? В Библии христианами называют учеников Христа. Является ли такой человек учеником Христа?

Задайте себе вопрос: может ли маленький ребёнок покаяться в своих грехах, пообещать Богу добрую совесть или веровать? Конечно, нет!

То, что в первоапостольской церкви крестили исключительно взрослых людей, подтверждает самый ранний документ (конца I в. н. э.) церковного права «Учение Господа народам чрез 12 апостолов» (Дидахе): «Крестите так: преподав наперёд всё это вышесказанное (наставления о необходимости соблюдения морально-нравственных заповедей — прим. автора), крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа в… воде… А пред крещением пусть постятся крещающий и крещаемый». Разве младенца можно научить заповедям или просить поститься? Такое обращение возможно только к взрослым.

Однако спустя время после жизни апостолов в христианство начала входить практика крещения малышей, а затем данное учение стало неотъемлемой частью большинства церквей. Объясняется это тем, что крещению начали придавать элемент сакральности, а позднее стали называть таинством. Многие христиане начали верить, что крещение даёт некое Божье покровительство. И уж если это покровительство может получить взрослый, то как можно лишать такого блага ребёнка? Крещение обросло элементами суеверия. Считалось, к примеру, чтобы ребёнок не болел, его нужно крестить… Но неужели все крещённые являются здоровыми и честными людьми? Достаточно вспомнить, что Наполеон, Гитлер и Сталин тоже были крещены в детстве.

Согласно Библии, крещение — это завет (договор) между человеком и Богом. Верующий перед крещением должен покаяться в своих грехах. Он даёт обещание Богу жить по-новому. А Господь, в рамках этого завета, прощает человеку прежние ошибки, обещает в помощь Святого Духа в борьбе с грехами. В момент крещения верующий как бы умирает для своей прошлой жизни — погружается в водную могилу — и восстает из неё для новой жизни.

Крещение, или завет с Господом, помогает человеку лучше осознать переломный момент в его жизни. Полное погружение даёт прочувствовать омытие прежних грехов, оставление их в воде и предстоящее обновление жизни. Конечно, человек не теряет автоматически всех своих греховных пристрастий, но если он верен в своей решимости жить с Богом, то Господь чудным образом очищает его от всего дурного, что в нём имеется.

Итак, если человек был крещён в несознательном возрасте, то он может принять крещение повторно: на сей раз осознанно заключить завет с Богом. Сей важный обряд оставил нам Господь Иисус Христос: «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Матфея 3:15).

Валерий Татаркин

Использованы отрывки из книги «Возвращаясь к истокам

христианского вероучения», www.apologetica.ru

Слово Божье о крещении

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деяния 2:38).

«Крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести» (1 Петра 3:21).

«Кто будет веровать и креститься, спасён будет» (Марка 16:16).

«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоанна 3:5).

«Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Ефесянам 4:5, 6).

Крещение в Библии

В Библии слово «крещение» представлено греческим словом «баптизо», имеющим перевод «окунать», «погружать». Иоанн Креститель в Евангелиях в оригинале на греческом языке именуется Иоанном Баптистом. В Библии слово «крещение» нужно понимать как погружение. Так, Иисус Христос был крещён полным погружением в воду. Полным погружением крестили христиан в первые несколько столетий после Христа.

Ранее и русская православная церковь практиковала крещение полным погружением в воду. Об этом было издано много церковных постановлений (например, Правила святых апостолов IV в., п. 50; Владимирский собор 1274 г., п. 2; Стоглавый собор 1551 г., 17 гл.).

В Библии слово «крещение» также употребляется в образном смысле. Апостол Павел пишет об израильтянах: «Отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; все крестились в Моисея в облаке и в море» (1 Коринфянам 10:1 ,2). Креститься в Моисея — значит отождествить себя с ним. После выхода из Египетского рабства израильтян сопровождали чудеса Божьи: во время зноя в пустыне люди находились внутри прохладного облака, а в момент перехода через море их окружали стены вод. То есть Павел приводит некую параллель, указывая, что израильтяне тоже по-своему были крещены (погружены) в облако и в море. Через Моисея они вошли в Божье присутствие.

В Библии мы также читаем о крещении Духом Святым и огнём (Матфея 3:11). Крещение Святым Духом — это внутреннее изменение человека после «погружения» в Духа Святого. Крещение же огнём можно понять как испытание. Иисус говорил: «Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!» (Луки 12:50). Иисус Христос имел в виду не повторное крещение в воде, а страдания на Голгофе, в которые Ему предстояло полностью «окунуться».

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.