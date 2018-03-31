Милость и справедливость

“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную” (Иоанн 3:16).

Это самый знаменитый стих Евангелия от Иоанна. Его называют Евангелием в Евангелии, потому что он целиком отражает Божьи намерения относительно человека.

Каждый человек, пусть подсознательно, стремится к Богу и миру с Ним. Вместе с этим, мы понимаем, какая пропасть разделяет нас, грешных людей, и Святого Бога. Апостол Павел справедливо заявляет: “Все согрешили и лишены славы Божией” (Римлянам 3:23). Действительно, порой мы стараемся загладить свою вину перед Богом, совершая добрые дела. В глазах людей мы можем казаться способными делать добро, но Бог знает тайны нашего сердца. Всякое благое дело угодно Господу, но тот, кто пытается добрыми делами заслужить оправдание, обманывает себя. Ибо, во-первых, все наши добрые дела никогда не могут перевесить чашу с нашими грехами, а во-вторых, и самые лучшие наши дела запятнаны гордостью или самодовольством.

Библия посвящает нас в тайну происхождения вражды с Богом. Грех проник на нашу землю через сатану, который первоначально был одним из высших ангелов. Он был высокомерен, и это стало причиной его восстания против Бога. Поэтому Бог и низверг его вместе с приспешниками с неба на землю. И теперь он здесь совершает свое губительное дело. “Диавол ходит, как рыкающий лев”, говорит апостол Петр, и хотя мы не видим его, он, тем не менее, рядом с нами. Его рука видна везде: во лжи, вероломстве, ненависти, распрях, убийствах, в войнах. Ныне сатана является “князем этого мира” (Иоанна 12:31), ибо ему удалось соблазнить первого человека.

Слово Божье говорит: “Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие” (1 Иоанна 3:4). Святой Божий Закон, выраженный в десяти заповедях, попирается повсеместно: и в действиях человека, и в его словах, и в образе мыслей. Тяжкий физический труд, страдания, болезни, борьба, смерть – вот последствия греха. Сила первого греха Адама так велика, что никакой человек не может избавиться от его влияния. Павел раскрывает тот страшный разлад, который переживает каждый, кто знает добро и пытается собственными силами делать его: “Ибо знаю, что не живет во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю” (Римлянам 7:18,19).

Истинное положение человека настолько безнадежно, что он не может собственной силой освободиться от власти греха. И поэтому возможность спасения от вины и погибели исходит только от Бога. В лице Иисуса Христа Он восстанавливает связь, которая была нами разрушена. Поэтому Иисус стал человеком, чтобы исполнилось пророчество: “Он спасет людей Своих от грехов их” (Матфея 1:21).

Сегодня Он приглашает нас в покаянии прийти на Голгофу, где однажды стояли мать Иисуса, другие женщины, Иоанн и там взирали на Того, Кто кровью Своею искупил наши грехи. Ибо то, что мы видим на кресте – это Божий святой праведный суд над грехом.

По справедливости, на месте истекающего кровью Христа должны были бы быть мы с вами. Но милость Божья настолько велика, что Он пожертвовал Собой ради того, чтобы мы могли быть прощены.

То, что Иисус совершил для нас, отчасти помогает понять следующий случай из истории.

У одного князя небольшого горного племени на Кавказе в 1797 году родился сын, которому дали имя Шамиль. Когда Шамиль стал взрослым и начал управлять своим народом, он очень скоро прославился как смелый и мудрый князь. Его уважали главным образом за два качества: за его неподкупную справедливость и за его нежную, верную любовь к матери, которая сопровождала его в военных походах. Однажды князю доложили, что кто-то из его окружения передал врагу важные секретные сведения. Несмотря на строгое расследование, найти преступника не удалось. Вскоре предательство повторилось, и князь велел объявить народу: если удастся обнаружить предателя, он будет публично наказан ста ударами плети по обнаженной спине. Однако преступление вновь повторилось. Однажды, один из его советников, глубоко потрясенный добытыми сведениями, пришел к Шамилю:

– Князь, мы обнаружили виновного.

– Кто он?

– Это твоя мать.

Да, это была правда. Три дня князь не выходил из своей палатки. Он не смыкал глаз, не прикасался ни к пище, ни к питью. Сердце его разрывалось от страшной душевной борьбы. “Князь, – говорил один внутренний голос, – помни о своем долге быть справедливым. Если ты нарушишь справедливость, когда речь идет о твоей собственной плоти и крови, кто впредь поверит твоему слову, и станет всерьез считаться с твоей волей?” “Это твоя мать”, – говорил другой голос. Три дня спустя князь повелел народу собраться.

Бледный, в мрачной решимости стоял он перед собравшимися. У подножия трона, стоя на коленях, дрожала мать. Князь сказал: “Блюсти и хранить право – мой княжеский долг. Вину надо искупить, закон нужно исполнить. Начинай, палач, исполняй свой долг, и горе тебе, если на этот раз ты поступишь мягче, нежели с моим самым ничтожным рабом!” Но когда палач в присутствии народа, сохранявшего гробовое молчание, взялся за бич, князь сорвал с плеч свой плащ, подбежал и воскликнул: “Я ее плоть и кровь. Я понесу ее наказание. Наказывай меня!” Один за другим сыпались удары на плечи князя, пока тот не потерял сознание и не рухнул в лужу крови. Так этим поступком Шамиль сочетал два долга: княжеский долг блюсти справедливость с сыновним долгом любви.

Подвиг Шамиля – великий подвиг, но несравненно больше и величественнее то, что сделал Иисус, ибо Он спас весь мир от вечной смерти и возвратил мир с Богом-Отцом тем, кто верит в Бога-Сына.

“Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом” (2 Коринфянам 5:21).

Н. Воронина

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» март 2005 г.