«Милость Моя не отступит от тебя» (Исаия 54: 10).
Не отступит от меня Божья милость.
Глубина священных слов мне открылась:
Милость Божья не диктует условий,
В её службе не бывает простоев;
Даже если кто её огорчает,
То на зло она добром отвечает.
Сердце Господа одно лишь такое:
Неотступно любит Он нас с тобою.
***
Под осеняющим крылом
Твоей любви, Господь, покоюсь.
Ей покоряю весь свой дух,
Всю волю, помыслы и совесть.
Ты в тихом дуновенье ветра
Мне шепчешь нежное «живи!»
И в сердце — песней недопетой —
Слова Твоей святой любви.
И в час, когда лазурь цвела
И сердце радовалось счастью,
Твоя любовь во мне жила,
И в дни тревожные ненастья
В душе моей жила надежда,
Теплилась искоркой в крови —
Звучала трепетно и нежно
Твоя мелодия любви.
Под осеняющим покровом
Живу — невинное дитя —
И каждым утром с чувством новым
Мои мечты к Тебе летят.
Пусть остаются вечной былью
И искры в сердце, и «живи!»,
И осеняющие крылья
Твоей любви, Твоей любви!
Екатерина Баранова