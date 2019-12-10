«Милость Моя не отступит от тебя» (Исаия 54: 10).

Не отступит от меня Божья милость.

Глубина священных слов мне открылась:

Милость Божья не диктует условий,

В её службе не бывает простоев;

Даже если кто её огорчает,

То на зло она добром отвечает.

Сердце Господа одно лишь такое:

Неотступно любит Он нас с тобою.

***

Под осеняющим крылом

Твоей любви, Господь, покоюсь.

Ей покоряю весь свой дух,

Всю волю, помыслы и совесть.

Ты в тихом дуновенье ветра

Мне шепчешь нежное «живи!»

И в сердце — песней недопетой —

Слова Твоей святой любви.

И в час, когда лазурь цвела

И сердце радовалось счастью,

Твоя любовь во мне жила,

И в дни тревожные ненастья

В душе моей жила надежда,

Теплилась искоркой в крови —

Звучала трепетно и нежно

Твоя мелодия любви.

Под осеняющим покровом

Живу — невинное дитя —

И каждым утром с чувством новым

Мои мечты к Тебе летят.

Пусть остаются вечной былью

И искры в сердце, и «живи!»,

И осеняющие крылья

Твоей любви, Твоей любви!

Екатерина Баранова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.