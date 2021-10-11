Дмитриев Михаил Александрович — знакомо ли вам это имя? Он родился в мае 1796 года и прожил 70 лет, скончавшись в 1866 году. Давно это было, но из тех далёких времён звучит, как елей для души, прекрасное стихотворение поэта «Мир всем».

Примечательно, что опубликовать это послание в нашей газете попросил читатель, находящийся в местах лишения свободы. Если вы внимательно прочитаете стихотворение, то сможете угадать среди адресатов тех, кто коротает свой век в заключении. Мир всем — свободным и рабам, богатым и бедным, одиноким и живущим в согласье, счастливым и горюющим. Я уверена, что и вам Михаил Александрович желает мира, остаётся только найти себя в этом стихотворении. А ещё я надеюсь, что строки, где говорится о чёрствости и равнодушии к чужому горю, — не о вас. Если же есть в каком сердце червоточинка гордыни, автор искренне желает такому человеку знакомства с Богом милосердия, Чьё влияние способно растопить любой лёд.

Прежде чем пригласить вас к внимательному и вдумчивому прочтению стихотворения, хочется обратить внимание на то, как хорошо были знакомы величайшие умы всех времён с Библией. Слово Божье, принятое с верой, возвышает разум и облагораживает способности. «Мир всем» заканчивается словами пения ангелов над холмами Вифлеема. В ту ночь, когда родился Иисус, небесный хор восклицал: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Евангелие от Луки 2:14).

Возможно, вам будет интересно прочитать и другие произведения Михаила Дмитриева, например «Кротость праведника» и «Вездесущность Бога». Это прекрасное, на мой взгляд, стихотворное переложение псалмов Давида.

А пока — обещанное стихотворение «Мир всем».

Мир далёкому от нас

Брату на чужбине,

До кого наш дружий глас

Не доходит ныне;

Кто ни радостей, ни слёз

Наших не разделит,

Под шатром чужих небес

Одр холодный стелет!

Мир несчастному, кого

Мир за правду гонит!

Осени он и того,

Кто в сомненье тонет;

Взор его да просветит

Кроткое сиянье,

Дух его да освежит

Истины дыханье!

Мужу строгой чести — мир,

Кто к добру стремится,

И презрев счастливцев пир,

Сильных не боится;

Падшим руку подаёт,

Злобы сон тревожит,

Состраданья слёзы льёт,

Где помочь не может!

Мир тому, кто не слыхал

От людей привета,

Кто цветов любви не рвал,

Шёл чужой для света;

Для кого мир целый пуст,

Жизнь — одно изгнанье;

Мир ему, и жарких уст

Первое лобзанье!

Благодать и мир семье,

Где, в пути согласны,

На одной плывут ладье

В бурю, в день ненастный;

Где нет места шутке злой,

Пересудам вредным,

Где остаток скудный свой

Уделяют бедным!

Мир — чья жизнь, как ночь, темна

У нужды в неволе,

Кто бросает семена

На чужое поле!

…

Но тебе изречь ли мир,

Тёмный дух гордыни,

Правоты своей кумир,

Бог своей пустыни,

Милосердием закон

Брату не смягчавший

И души болящей стон

Глухо отвергавший!?

О! Когда б и над тобой

Дух любви повеял

Благодатной теплотой

И туман рассеял!

О! когда бы мир смягчил

Хлад жестокосердья,

И познал ты в Боге сил

Бога милосердья!

Мир убитому судьбой

Сыну заблужденья!

Встреть и он в семье людской

Праздник примиренья!

Да престанет укорять

Память, как свидетель,

Да вкусит она опять

С миром — добродетель!

…

Мир и граду, и стране,

Церкви, людям, миру,

Высоте и глубине,

Морю и эфиру!

Мир и властным, и рабам!

Пойте, человеки:

«Мир земле и небесам

Ныне и вовеки!»

Закончить хочется словами из Библии о мире. Апостол Павел советовал: «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Послание филиппийцам 4:6, 7). А Господь Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Евангелие от Иоанна 14:27). У Бога есть особенный мир для беспокойной души. Он даёт его всем, приходящим к Нему с верой.

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.