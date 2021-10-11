Дмитриев Михаил Александрович — знакомо ли вам это имя? Он родился в мае 1796 года и прожил 70 лет, скончавшись в 1866 году. Давно это было, но из тех далёких времён звучит, как елей для души, прекрасное стихотворение поэта «Мир всем».
Примечательно, что опубликовать это послание в нашей газете попросил читатель, находящийся в местах лишения свободы. Если вы внимательно прочитаете стихотворение, то сможете угадать среди адресатов тех, кто коротает свой век в заключении. Мир всем — свободным и рабам, богатым и бедным, одиноким и живущим в согласье, счастливым и горюющим. Я уверена, что и вам Михаил Александрович желает мира, остаётся только найти себя в этом стихотворении. А ещё я надеюсь, что строки, где говорится о чёрствости и равнодушии к чужому горю, — не о вас. Если же есть в каком сердце червоточинка гордыни, автор искренне желает такому человеку знакомства с Богом милосердия, Чьё влияние способно растопить любой лёд.
Прежде чем пригласить вас к внимательному и вдумчивому прочтению стихотворения, хочется обратить внимание на то, как хорошо были знакомы величайшие умы всех времён с Библией. Слово Божье, принятое с верой, возвышает разум и облагораживает способности. «Мир всем» заканчивается словами пения ангелов над холмами Вифлеема. В ту ночь, когда родился Иисус, небесный хор восклицал: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Евангелие от Луки 2:14).
Возможно, вам будет интересно прочитать и другие произведения Михаила Дмитриева, например «Кротость праведника» и «Вездесущность Бога». Это прекрасное, на мой взгляд, стихотворное переложение псалмов Давида.
А пока — обещанное стихотворение «Мир всем».
Мир далёкому от нас
Брату на чужбине,
До кого наш дружий глас
Не доходит ныне;
Кто ни радостей, ни слёз
Наших не разделит,
Под шатром чужих небес
Одр холодный стелет!
Мир несчастному, кого
Мир за правду гонит!
Осени он и того,
Кто в сомненье тонет;
Взор его да просветит
Кроткое сиянье,
Дух его да освежит
Истины дыханье!
Мужу строгой чести — мир,
Кто к добру стремится,
И презрев счастливцев пир,
Сильных не боится;
Падшим руку подаёт,
Злобы сон тревожит,
Состраданья слёзы льёт,
Где помочь не может!
Мир тому, кто не слыхал
От людей привета,
Кто цветов любви не рвал,
Шёл чужой для света;
Для кого мир целый пуст,
Жизнь — одно изгнанье;
Мир ему, и жарких уст
Первое лобзанье!
Благодать и мир семье,
Где, в пути согласны,
На одной плывут ладье
В бурю, в день ненастный;
Где нет места шутке злой,
Пересудам вредным,
Где остаток скудный свой
Уделяют бедным!
Мир — чья жизнь, как ночь, темна
У нужды в неволе,
Кто бросает семена
На чужое поле!
…
Но тебе изречь ли мир,
Тёмный дух гордыни,
Правоты своей кумир,
Бог своей пустыни,
Милосердием закон
Брату не смягчавший
И души болящей стон
Глухо отвергавший!?
О! Когда б и над тобой
Дух любви повеял
Благодатной теплотой
И туман рассеял!
О! когда бы мир смягчил
Хлад жестокосердья,
И познал ты в Боге сил
Бога милосердья!
Мир убитому судьбой
Сыну заблужденья!
Встреть и он в семье людской
Праздник примиренья!
Да престанет укорять
Память, как свидетель,
Да вкусит она опять
С миром — добродетель!
…
Мир и граду, и стране,
Церкви, людям, миру,
Высоте и глубине,
Морю и эфиру!
Мир и властным, и рабам!
Пойте, человеки:
«Мир земле и небесам
Ныне и вовеки!»
Закончить хочется словами из Библии о мире. Апостол Павел советовал: «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Послание филиппийцам 4:6, 7). А Господь Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Евангелие от Иоанна 14:27). У Бога есть особенный мир для беспокойной души. Он даёт его всем, приходящим к Нему с верой.
Подготовила Елизавета Черникова
Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.